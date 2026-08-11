전북교육청, 계약업무 워크숍…투명한 계약문화 강화

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 11일 계약업무 청렴추진체 워크숍을 열었다
- 계약 공정성 강화와 제도 개선 방안을 논의했다
- 현장 의견을 반영해 투명한 계약행정을 추진하겠다고 했다
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100명 규모 반부패 협력망 운영…계약정보 공개·모니터링 심화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 계약 과정의 부패 가능성을 사전에 차단하고 공정한 계약행정을 정착시키기 위한 현장 중심의 청렴활동을 강화하고 있다고 11일 밝혔다.
전북교육청은 이날 강당에서 '2026년 계약업무 청렴추진체 워크숍'을 열고 계약업무 담당자들과 함께 반부패 활동 및 제도 개선 방안을 논의했다. 이날 워크숍에는 청렴추진체 60여명이 참석했다.
청렴추진체는 학교와 교육지원청 계약담당자 등 100명으로 구성된 반부패 협력 네트워크다. 계약 과정에서 발생할 수 있는 부패 요인을 점검하고 현장에서 겪는 업무상 장애요인을 발굴해 개선하는 역할을 맡고 있다.
참석자들은 계약 과정의 공정성과 투명성 확보, 1인 수의계약 공정성 강화, 계약정보 공개 및 모니터링 확대, 지역사회와의 상생·협력 강화 등 주요 현안을 놓고 의견을 나눴다.
또 '역지사지 체험 프로그램'을 통해 계약 업무 관계자 간 서로의 입장을 이해하고 현장의 애로사항을 공유하는 시간도 가졌다.
홍공숙 전북교육청 재무과장은 "청렴한 계약은 규정 준수를 넘어 교육지원청과 학교, 계약업체가 신뢰를 쌓는 과정"이라며 "현장의 의견을 계약업무에 적극 반영해 누구에게나 공정한 기회가 보장되는 투명한 계약행정을 만들어가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com