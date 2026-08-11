장수군, 하반기 평생교육 7개 과정 운영…수강생 77명 모집

AI 핵심 요약beta
- 장수군이 13일부터 19일까지 하반기 평생교육 수강생을 모집했다.
- 노르딕워킹·셀프집수리 등 7개 과정 77명을 선착순 모집했다.
- 군민회관 등 5곳서 생활체육·실용교육 등으로 운영했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
군민회관 등 5개 교육장서 과정별 6~20명 규모 운영
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 군민들의 평생학습 참여 기회를 넓히고 실생활에 활용할 수 있는 다양한 교육을 제공하기 위해 하반기 평생교육 프로그램 수강생 모집에 나선다고 11일 밝혔다.
장수군은 오는 13일부터 19일까지 '2026년 하반기 평생교육 프로그램' 수강생을 모집한다.
이번 프로그램은 건강·문화·교양을 비롯해 일상생활에 활용할 수 있는 실용교육 등 군민들의 다양한 학습 수요를 반영해 마련됐다.
모집 과정은 노르딕워킹, 셀프 집수리, 목공예, 라인댄스, 여행영어, 사주명리, 오일파스텔 등 7개이며 총 77명을 모집한다.
교육은 군민회관, 장수군귀농귀촌종합지원센터, 장계국민체육센터 등 5개 교육장에서 과정별 6~20명 규모로 진행된다. 건강 증진을 위한 생활체육부터 주거생활에 도움이 되는 실용교육, 외국어와 인문·문화예술 분야까지 다양한 과정으로 구성했다.
장수군민이면 누구나 신청할 수 있으며 수강 신청은 장수군청 홈페이지 통합예약시스템을 통해 선착순으로 접수한다. 자세한 사항은 행정지원과 교육청소년팀으로 문의하면 된다.
최훈식 장수군수는 "다양한 평생학습을 통해 군민들이 삶의 활력과 만족을 느끼길 바란다"며 "앞으로도 누구나 쉽게 참여할 수 있는 평생교육 프로그램을 지속적으로 발굴·운영하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com