부산시, 제4차 유엔해양총회 개최도시 최종 선정…전 세계 해양 현안 대처 나서

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 11일 제4차 유엔해양총회 개최지로 선정됐다
- 본회의는 2028년 6월 부산에서 열린다
- 부산은 해양산업과 국제행사 역량을 강점으로 인정받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
해양과학기술 중심도시 국제적 협력 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 바다를 품은 도시 부산이 이제 세계 해양 질서를 논의하는 무대의 중심에 선다.
부산시는 해양수산부가 지난 10일 서울에서 열린 제4차 유엔해양총회 개최도시 선정위원회에서 부산을 차기 개최지로 결정했다고 11일 밝혔다. 이에 따라 본회의는 2028년 6월 부산에서 열린다.
유엔해양총회는 유엔 지속가능발전목표 14번인 해양생태계 보전과 지속가능한 이용의 이행을 논의하는 최고위급 국제회의다. 3년마다 열리며, 제4차 총회는 대한민국과 칠레가 공동 개최하고 본회의는 부산에서 진행된다.
이번 총회는 2030년 지속가능발전목표 달성 시한을 앞두고 열려 기후변화, 해양오염, 해양생태계 보전 등 주요 해양 현안을 점검하는 계기가 될 전망이다. 각국 정부와 국제기구, 시민사회, 학계, 산업계 관계자 등 약 2만명이 참석할 것으로 예상된다.
부산은 세계적인 항만을 기반으로 해운·항만·조선·수산 등 해양산업이 집적된 도시다. 해양과학기술과 연구, 교육 역량을 갖춘 점도 강점으로 꼽혔다.
부산시는 지난해 아워 오션 콘퍼런스(OOC10)를 개최했고, PEMSEA 지방정부 네트워크 등 국제 해양도시 협력도 이어왔다. APEC 정상회의와 한·아세안 특별정상회의 등 대규모 국제행사 개최 경험과 전시·컨벤션 인프라도 평가에 반영된 것으로 보인다.
전재수 시장은 "부산의 역량을 국제적으로 인정받은 결과"라며 "중앙정부와 협력해 철저히 준비하겠다"고 말했다. 그는 "세계의 해양도시와 국제기구, 기업과 연구기관이 부산에서 해양의 지속가능한 미래를 함께 모색하도록 하겠다"고 했다.
ndh4000@newspim.com