의정부시, 우정지구에 서부권역 공영차고지 조성 검토

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 11일 우정지구 차고지 조성을 검토했다.
- 서부권 버스 차고지 부족 해소가 추진 배경이다.
- LH와 지구계획 변경·부지 매입을 협의하기로 했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시가 서부권역 버스 차고지 부족 문제를 해소하기 위해 우정지구 자족시설 용지를 활용한 공영차고지 조성을 본격 검토하고 나섰다.
김원기 의정부시장은 지난 10일 녹양역 인근 우정지구 한국토지주택공사(LH) 현장사무소를 찾아 서부권역 버스공영차고지 후보지의 입지 여건을 살펴보고 사업 추진 방향을 논의했다고 11일 밝혔다.
시에 따르면 이번 방문은 서부권역의 부족한 버스 차고지 문제를 해소할 후보지를 점검하고 사업 추진 과정에서 제기된 쟁점을 협의하기 위해 마련됐다고 전했다.
시는 현재 우정지구 자족시설 1·2용지를 서부권역 버스공영차고지 부지로 활용하는 방안을 검토 중이며 사업 추진을 위해서는 LH와의 지구계획 변경 및 부지 매입 협의가 필요한 상황이라고 밝혔다.
이날 김 시장과 교통국장, 버스정책과장, 도시정책과장, LH 관계자 등은 후보지의 입지 적합성과 차고지 조성 필요성을 확인하고 토지 용도 변경과 공급가격 등 주요 현안을 논의했다.
검토 대상지는 녹양동 10-5 일원 자족시설 1·2용지로 면적은 1만1896㎡다. 녹양역과 가능역에 인접해 있고 별도의 개발제한구역 해제나 대규모 토지 보상 절차가 필요하지 않아 사업 여건이 비교적 유리하다는 평가를 받고 있다고 밝혔다.
시는 해당 부지를 차고지로 활용하기 위해 한국토지주택공사와 지구계획 변경, 부지 매입 등을 놓고 협의를 이어가는 한편 국토교통부 등 관계기관과도 논의를 지속해 구체적인 추진 방안을 마련할 계획이라고 밝혔다.
김원기 시장은 "서부권역의 버스 차고지 부족은 안정적인 버스 운행과 시민 교통 편의와도 직결되는 문제인 만큼 이를 해소할 기반을 마련하는 것이 중요하다"며 "우정지구 내 공영차고지 조성이 실질적인 대안이 될 수 있도록 한국토지주택공사 등 관계기관과 긴밀히 협의해 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com