전남광주 서구, 청년에 부동산 중개보수 최대 30만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 광주 서구가 11일 고향사랑기금으로 청년 천원 복비를 추진했다.
- 무주택 19세 이상 39세 이하 청년의 중개보수 30만원을 지원했다.
- 청년은 1000원만 내고 서구가 나머지 비용을 부담했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 서구가 고향사랑기금을 연계해 복지 대표 브랜드인 '천원의 동행'을 청년 주거 분야까지 확대한다.
서구는 고향사랑기금 3900여만원을 투입해 무주택 청년의 부동산 중개보수를 지원하는 '청년 천원 복비 지원사업'을 추진한다고 11일 밝혔다.
이번 사업은 취업·독립·학업 등으로 이사하는 청년의 초기 주거비 부담을 줄여 안정적인 지역 정착을 돕기 위해 마련했다.
19세 이상 39세 이하 무주택 청년이 지난달 1일 이후 거래 금액 1억원 이하의 주택을 임차하고 전입 신고를 완료하면 30만원 한도의 부동산 중개보수를 지원한다.
청년이 중개보수 중 1000원만 내면 나머지 금액은 서구가 부담한다.
지원 신청은 대상자가 공인중개사에게 중개보수를 먼저 지급한 뒤 임대차계약서와 중개보수 지급 증빙자료 등 구비서류를 준비해 동 행정복지센터에 방문하거나 전자우편으로 제출하면 된다.
자세한 사항은 서구청 일자리청년지원과로 문의하면 된다.
김이강 서구청장은 "앞으로도 고향사랑기금을 지역에 필요한 곳에 활용하고 세대별 생활 수요에 맞는 정책을 발굴해 주민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com