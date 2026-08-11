전북도, 폭염 취약계층 긴급 지원…냉방물품·경로당 냉방비

AI 핵심 요약beta
- 전북도는 11일 폭염 취약계층 긴급 지원에 나섰다.
- 어르신·장애인 9633명에 냉방물품을 지원한다.
- 연장 운영 경로당 1394곳에 냉방비를 추가 지원한다.
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야간 연장 경로당 1394곳에 10만원씩 추가 냉방비 지원
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 기록적인 폭염이 이어지면서 온열질환에 취약한 어르신과 장애인 등 안전취약계층 보호를 위한 긴급 지원에 나선다고 11일 밝혔다.
도는 재해구호기금 4억2839만원을 투입해 노인맞춤돌봄·장애인활동지원 대상자 중 거동이 불편한 고위험군 9633명에게 1인당 3만원 상당의 맞춤형 냉방물품을 지원한다.또 오후 9시까지 연장 운영하는 경로당 1394개소에는 개소당 10만원의 냉방비를 추가 지원한다.
이번 지원은 폭염이 장기화되면서 고령층과 장애인의 온열질환 등 건강 피해 우려가 커진 데 따른 것이다. 도는 폭염이 절정에 달한 시기에 실질적인 도움이 될 수 있도록 현장 중심의 신속한 지원을 추진한다.
지원 물품은 넥쿨러, 쿨링타월, 쿨패치 등 일상에서 활용할 수 있는 냉방용품이다. 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사와 장애인 활동지원사가 대상자를 직접 찾아 물품을 전달하고 폭염 속 건강과 안전 상태도 함께 확인한다.
도는 신속한 사업 추진을 위해 시·군에 관련 사업비 지원을 마쳤으며, 시·군을 통해 대상자에게 냉방물품을 조속히 전달할 계획이다. 연장 운영 경로당의 추가 냉방비도 이번 주 안에 지원을 완료할 예정이다.
lbs0964@newspim.com