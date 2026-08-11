부산銀, 민·관·공 청년직원 협력체 스프링보드 참여…조직문화 혁신 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 11일 스프링보드에 참여했다.
- 부산 청년직원 교류로 협력 네트워크 넓혔다.
- 인공지능·조직문화 등 공동과제 추진한다.
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 부산 민·관·공 청년직원 교류협력체 스프링보드에 참여해 지역 기관 간 협력 네트워크를 넓힌다.
부산은행은 한국주택금융공사, 기술보증기금, 부산시, 한국남부발전, 한국해양진흥공사와 함께 부산지역 청년직원 교류협력체 '스프링보드'에 합류했다고 11일 밝혔다.
스프링보드는 부산지역 유사기관 청년직원들이 기관 간 정보 공유와 인적 교류를 통해 지역발전과 혁신성장, 조직문화 개선 방안을 함께 모색하는 협력체다.
지난해 부산지역 공공기관 중심으로 출범했고 올해 부산시와 BNK부산은행이 새로 참여하면서 공공기관과 지방자치단체, 민간기업이 함께하는 민·관·공 협력체계로 확대됐다.
참여 기관들은 청년직원들의 자율적인 소통과 협업을 바탕으로 혁신적 조직문화 개선, 인공지능 활용 등 업무혁신, 지역사회 상생·협력 및 지역발전 방안 마련 등을 주요 협력 분야로 정했다. 공동과제도 발굴해 추진할 계획이다.
이번 출범식에는 부산은행 청년 직원 모임인 '주니어보드' 멤버들도 참석해 기관 간 네트워크를 넓히고 혁신 아이디어를 교류하겠다는 뜻을 모았다.
news2349@newspim.com