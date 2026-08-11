2026년 단양포럼 심포지엄, 오는 22일 평생학습관서 개최

AI 핵심 요약beta
- 단양포럼이 22일 체류형 관광 심포지엄을 연다.
- 김문근 군수 등 100여 명이 참석해 토론한다.
- 체류·소비 확대 방안으로 지역경제 활성화 모색했다.
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[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양의 체류형 관광 활성화를 통해 지역경제 살리기 방안을 다루는 '2026년 단양포럼 심포지엄'이 오는 22일 단양군 평생학습관에서 개최된다.
단양포럼은 평생학습관 지하 세미나실에서 '체류형 관광이 지역경제를 살린다'를 주제로 심포지엄을 연다고 11일 밝혔다.
이번 행사에는 김문근 단양군수, 김영길 단양군의회 의장, 엄태영 국회의원을 비롯해 포럼 회원 및 지역 관계자 등 100여 명이 참석할 예정이다. 행사는 방병철 단양군 정무보좌관의 사회로 진행되며 한국지방행정연구원 윤소연 부연구위원의 기조강연에 이어 지정토론 및 질의응답 순으로 이어진다.
지정토론은 박광영 숭실대학교 교수가 좌장을 맡고, 성보현 국립한국교통대학교 교수, 구본혁 단양군 관광과장, 유진호 한국관광공사 대외협력관, 김선도 KB손해보험 팀장, 박소현 경일대학교 K-글로벌대학원 교수가 토론자로 참여한다.
이들은 관광객의 체류 시간을 늘리고 지역 내 소비를 확대해 재방문으로 이어지게 하는 실천 과제를 폭넓게 논의할 계획이다.
홍성기 단양포럼 회장은 "이번 심포지엄이 단양 발전을 위한 실질적인 논의의 장이 되길 기대한다"며 "포럼의 인적 네트워크를 활용해 지역사회와 협력을 강화하고 지속 가능한 성장 방안을 모색하겠다"고 포부를 밝혔다.
2006년 결성돼 올해 창립 20주년을 맞은 단양포럼은 단양 출신 전·현직 판검사와 교수, 중앙부처 공무원, 언론인, 기업인 등 120여 명의 전문인사가 참여해 지역 현안을 논의하고 고향 발전을 모색하는 충북 도내 군 단위 대표 출향 전문인사 포럼으로 활동하고 있다.
choys2299@newspim.com