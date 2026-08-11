증평 반탄교 '2차로→3차로' 확장…9월 준공 앞둬

AI 핵심 요약beta
- 증평군이 11일 반탄교 3차로 확장을 밝혔다.
- 우회전 전용차로 신설로 교통 흐름이 개선된다.
- 9월 준공되면 출퇴근 정체가 완화될 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 증평군의 대표적인 출퇴근길 병목 구간인 국도 34호선 반탄교가 3차로로 확장된다.
우회전 차량을 위한 전용 차로가 새로 설치되면서 직진 차량과 우회전 차량이 뒤엉키던 교통 흐름이 개선될 전망이다.
11일 증평군에 따르면 대전지방국토관리청 보은국토관리사무소가 추진 중인 반탄교 확장 공사가 마무리 단계에 들어섰다.
총 25억 원이 투입된 이 사업은 기존 2차로를 3차로로 확장하고 우회전 전용 차로를 신설하는 것이 핵심이다.
반탄교는 증평과 충주·보령 방면을 잇는 국도 34호선의 주요 교통 축이다.
하행선인 충주에서 보령 방향에서는 직진 차량과 우회전 차량이 같은 차로를 이용하면서 출퇴근 시간대 차량이 몰릴 경우 정체가 반복되어 왔다.
증평군은 이 같은 교통 불편을 개선하기 위해 도로 관리 기관에 지속적으로 차로 확장을 건의했고 대전지방국토관리청이 사업을 추진하면서 개선 작업이 본격화됐다.
공사는 당초 10월 준공 예정이었지만 공정이 순조롭게 진행되면서 한 달 앞당겨진 9월 준공이 가능할 것으로 예상된다.
현재 차량 통행은 유지되고 있으며 잔여 공정이 진행 중이다.
공사가 완료되면 우회전 차량은 별도 차로를 이용하게 되어 직진 차량과 동선이 분리된다.
이에 따라 반탄교 일대의 차량 흐름이 원활해지고 출퇴근 시간대 상습 정체도 상당 부분 완화될 것으로 기대된다.
군 관계자는 "반탄교 확장으로 출퇴근 시간대 반복되던 교통 불편이 크게 줄어들 것으로 기대한다"며 "남은 공정도 관계 기관과 협력해 안전하게 마무리하고 군민이 체감할 수 있는 교통환경 개선을 지속하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com