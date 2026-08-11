아이브 日 앨범 '루시드 드림', 일본레코드협회 플래티넘 인증

AI 핵심 요약beta
- 아이브가 10일 일본레코드협회서 플래티넘 인증을 받았다.
- 일본 4집 루시드 드림은 누적 출하 25만장을 넘겼다.
- 오리콘 1위와 돔투어 12만7000명으로 인기 입증했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아이브가 일본레코드협회 플래티넘 인증을 받았다.
일본레코드협회가 지난 10일 발표한 2026년 7월 골드디스크 인정 작품에 따르면, 아이브의 일본 네 번째 앨범 '루시드 드림(LUCID DREAM)'이 플래티넘 인증을 받았다.
이는 누적 출하량 25만 장 이상을 기록한 작품에 주어지는 것으로, 아이브는 일본 음악 시장에서 꾸준히 이어지고 있는 높은 인기와 탄탄한 음반 판매량을 동시에 증명했다.
지난 5월 발매된 '루시드 드림'은 발매 직후 오리콘 '주간 합산 앨범 랭킹' 1위에 오르며 팀 통산 세 번째 해당 차트 정상에 오른 바 있다.
또한 '주간 앨범 랭킹'에서도 1위를 차지해 오리콘 주간 음악 차트 2관왕을 달성했으며, 초동 12만 장으로 해외 여성 아티스트 기준 올해 최고 기록을 세웠다.
여기에 빌보드 재팬 '주간 앨범 세일즈' 차트 1위 등 현지 주요 차트를 휩쓴 가운데, 일본레코드협회 플래티넘 인증까지 추가하며 일본 내 독보적인 존재감을 다시 한번 확인시켰다.
음반뿐만 아니라 공연을 통한 현지 영향력도 눈에 띈다. 아이브는 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)' 교세라 돔 오사카 공연과 도쿄 돔 공연을 아우르는 일본 돔 투어를 통해 총 12만 7000명의 관객을 동원하며 자체 최다 관객을 기록했다.
특히 일본 5대 스포츠지로 꼽히는 닛칸스포츠, 산케이스포츠, 스포츠호치, 스포츠닛폰, 데일리스포츠가 이를 연일 조명했고, 후지TV '메자마시테레비'와 TBS 'THE TIME' 등 주요 방송에서도 다루며 아이브의 막강한 현지 영향력과 높은 화제성을 실감케 했다.
alice09@newspim.com