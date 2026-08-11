청주고인쇄박물관, 밤에도 빛난다…야간 경관조명 개선 완료

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 11일 청주고인쇄박물관 야간조명을 개선했다.
- 박물관 본관·광장·흥덕사지에 절제된 조명을 설치했다.
- 야간 관광명소화로 인근 상권 활성화를 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4억6000만원 투입…본관·광장·흥덕사지 야간경관 새단장
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 밤이면 어둠에 묻혔던 충북 청주고인쇄박물관과 흥덕사지 일대가 은은한 불빛을 품은 야간 문화공간으로 바뀌었다.
청주시는 청주고인쇄박물관과 흥덕사지 일원의 야간 경관조명 개선사업을 마무리했다고 11일 밝혔다.
직지문화특구의 역사문화 자원을 활용해 밤에도 찾고 싶은 관광명소를 만들겠다는 취지다.
시는 지난해부터 실시설계를 진행한 뒤 국가유산청 심의를 거쳐 사업을 완료했다.
사업비는 시비 4억6000여만원이 투입됐다.
조명은 박물관 본관과 광장, 흥덕사지 등 3개 구간에 집중 배치됐다.
본관 지붕과 입면의 활자 벽면, 출입계단 주변에는 선을 따라 빛을 내는 라인조명을 설치했다.
건물 전체를 환하게 밝히기보다 건축물의 윤곽과 특징을 살리는 방식이다.
박물관에서 흥덕사지로 이어지는 계단과 돌담길에는 발밑을 비추는 스텝조명을 설치했다.
흥덕사지 산책로에는 볼라드 조명을 배치해 야간 방문객들의 보행 안전도 높였다.
문화유적지인 만큼 '화려함'보다 '절제'를 택했다.
지나치게 밝은 조명이나 눈부심을 줄이고 주변 경관과 어울리는 차분한 빛을 연출했다.
문화재의 분위기를 해치지 않으면서 건축물과 수목의 아름다움을 살리는 데 초점을 맞췄다.
시는 이번 사업이 단순한 조명시설 개선을 넘어 직지문화특구의 야간 관광 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
특히 박물관을 찾는 야간 관광객이 늘어나면 인근 상권과 운리단길에도 활력을 불어넣을 것으로 보고 있다.
김응민 청주고인쇄박물관장은 "어둡고 단조로웠던 박물관의 밤이 건축미와 수목의 아름다움을 함께 감상할 수 있는 새로운 문화 콘텐츠로 거듭났다"며 "야간 관광 활성화는 물론 인근 상가와 운리단길 지역경제에도 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
baek3413@newspim.com