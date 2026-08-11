콘진원, 신임 기관장 주재 업계 소통 간담회…AI 관련 지원 방향 논의

AI 핵심 요약beta
- 콘진원이 6일 신기술·AI 콘텐츠 기업 간담회를 열었다.
- XR·AI 기업 8곳이 저작권 기준과 인재양성 등을 건의했다.
- 콘진원은 AI 콘텐츠 제작지원 51개 과제를 확대 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 한국콘텐츠진흥원은 지난 6일 CKL기업지원센터에서 신기술 활용 콘텐츠 기업들과 간담회를 열고 산업 현안과 지원 정책에 대한 현장 의견을 청취했다고 11일 밝혔다.
이번 간담회는 빠르게 변화하는 신기술 및 생성형 인공지능(AI) 활용으로 인한 콘텐츠 산업 환경 변화에 대응하고, 현장 수요를 반영해 지원 정책과 사업의 실효성을 높이기 위해 추진됐다.
이번 간담회에는 확장현실(XR)․증강현실(AR)‧가상현실(VR) 등 신기술 활용 콘텐츠 기업과 생성형 AI 기술을 활용한 영상·미디어아트·음악 등 관련 기업, 콘텐츠 유통·플랫폼 기업 등 각 분야에서 전문성을 쌓아온 8개 기업이 참석했다.
참석자들은 신기술․인공지능(AI) 도입에 따른 콘텐츠 제작 공정 혁신, 저작권 등 제도적 기반 마련, 전문인력 양성, 중소 기업의 성장 단계에 맞춘 지원 검토, 콘텐츠 기업 간 기술 협력 및 네트워킹 확대 등 다양한 의견을 제안하며 현장에서 체감하는 지원사업의 성과와 개선 필요 사항을 공유했다.
특히 김태환 크리에이티브멋 대표는 "신기술․AI 콘텐츠 산업 현장에서는 규제의 강도보다 저작권․초상권․생성형 AI의 유사성 등에 대한 명확한 기준이 없다는 점이 사업화의 가장 큰 불확실성"이라고 말했다.
이어 "정부 차원의 표준화된 가이드라인과 제도적 기준이 마련된다면 기업의 활용과 국내 콘텐츠 사업화가 더욱 활성화될 것"이라고 덧붙였다.
허원길 포자랩스 대표는 "K콘텐츠 산업이 활성화되기 위해서는 다양한 국내 신기술․AI 기술이 실제 콘텐츠 제작 현장에서 활발하게 활용될 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"라며 "이미지․영상․음악 등 콘텐츠 제작에 활용할 수 있는 우수한 AI 기술을 에이피아이(Application Programming Interface, API) 형태로 활용할 수 있도록 제작사를 지원한다면 다양한 콘텐츠 제작과 새로운 창작 시도를 촉진할 수 있을 것"이라고 제안했다.
콘진원은 올해 'AI 콘텐츠 제작지원 사업' 규모를 전년 대비 200% 확대해 총 51개 과제를 지원하고 있다.
사업은 선도형(글로벌 진출), 진입형(장르융합, 신기술융합, 플랫폼·솔루션 실증), 협력형(대기업 동반성장)으로 구분해 기업 성장 단계와 특성에 맞는 지원을 추진 중이다.
아울러 올해 신설한 사업화 지원 프로그램을 통해 수요 맞춤형 컨설팅과 기업 간 협업 기회를 확대하고 제작지원부터 사업화까지 전 주기를 아우르는 통합 지원체계를 구축해 운영하고 있다.
김윤지 콘진원장은 "AI 기술이 빠르게 발전하면서 콘텐츠 제작 방식과 산업 현장의 수요 역시 빠르게 변화하고 있는 만큼, 지원 정책도 이러한 변화에 발맞춰 지속적으로 고도화할 필요가 있다"라고 밝혔다.
이어 "현장 의견을 바탕으로 신기술 및 AI 분야 기업 간 기술 교류와 협업 기회를 확대하는 한편, 규제․제도 연구와 현장 수요에 맞는 AI 인재양성 등 콘텐츠 산업의 성장을 뒷받침할 수 있는 지원을 검토하겠다"라고 말했다.
alice09@newspim.com