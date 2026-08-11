학교 스마트폰 전면 수거 vs 자율 규제…13일 서울시교육청 대토론회

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 13일 스마트기기 사용 제한 대토론회를 연다
- 학생·교원·학부모·전문가가 제한 방식과 대안을 논의한다
- 학생생활규정 반영 절차와 민주적 협의도 함께 모색한다
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전면 수거·자율 규제·대안기기 놓고 생활규정 해법 모색
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 교내 휴대전화 등 스마트기기 사용 제한 방안을 논의하기 위해 '휴대전화 등 스마트기기 사용 제한 관련 대토론회'를 개최한다고 11일 밝혔다.
'스마트한 우리, 더 스마트한 규정 만들기'를 주제로 열리는 이번 토론회는 오는 13일 오후 2시 서울시교육청 회의실에서 진행된다. 학생과 교원 및 학부모를 비롯해 외부 전문가가 참석한다.
토론에서는 먼저 학교 안에서 스마트기기 사용을 어떤 방식으로 제한할지 다룬다. 휴대전화 등을 학교에서 일괄 수거하는 방안부터 교육공동체의 합의를 토대로 한 자율 규제까지 다양한 방식이 논의 대상이다. 에듀안심폰 등 대안기기를 활용하는 방안도 함께 살펴본다.
스마트기기 사용 제한 내용을 학생생활규정에 반영하는 절차도 주요 의제다. 관련 법률을 토대로 학생과 교원 및 학부모의 의견을 균형 있게 반영하면서 학교 규정을 제·개정할 수 있는 민주적인 절차를 모색한다.
행사는 '규제를 넘어 민주적 성장으로'를 주제로 한 기조발제에 이어 패널토론과 플로어토론 순으로 진행된다. 패널토론에서는 스마트기기 규제를 둘러싼 교육 주체별 찬반 의견과 대안을 발표한다. 이후 참석자들이 질의응답과 자유발언을 통해 의견을 제시한다.
서울시교육청은 스마트기기 사용 제한이라는 개별 규제뿐 아니라 학생생활규정을 만드는 과정에서 교육공동체 구성원들의 의견을 반영하는 방안도 함께 논의한다는 방침이다.
정근식 서울시교육감은 "이번 토론회는 교육 공동체가 직접 목소리를 내며 민주적 절차를 경험하고, 모두가 공감하는 균형 잡힌 해결책을 모색하는 뜻깊은 자리가 될 것이다. 앞으로도 스마트폰 사용 제한 등 학생생활규정 제·개정 과정에 민주적 협의가 학교 문화로 확고히 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
jane94@newspim.com