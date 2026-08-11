부산시, 시민 서포터즈 '콘텐츠 체력' 키운다…'2026 제2회 미디어멤버스 데이'

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 11일 미디어멤버스 데이를 열었다
- 시민 홍보단 70명에 SNS·촬영 특강을 했다
- 상반기 533건 제작, 소통 창구로 키운다
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상반기 533건 제작…하반기 활동 계획 공유
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 시민의 눈높이에서 부산 행정 현장을 전하는 시민 홍보단의 역량 강화 자리가 마련된다.
부산시는 11일 오후 5시 시청 대회의실에서 '2026 제2회 미디어멤버스 데이'를 개최한다고 밝혔다.
미디어멤버스는 올해 블로그, 사진, 쇼트폼 등 다양한 분야에서 활동하는 시민 150명으로 구성됐다. 이들은 시정 현장을 직접 취재해 시민 눈높이에 맞춘 콘텐츠로 시정을 알리고 있다.
행사에는 미디어멤버스 70명이 참석할 예정이다. 첫 강연에서는 문철진 프리랜서 사진작가가 스마트폰 사진 촬영 기법과 연출 노하우를 소개한다. 이어 정진수 감성컴퍼니 대표가 SNS 알고리즘을 활용한 블로그·인스타그램 운영 전략을 강연한다.
강연 뒤에는 상반기 취재 성과를 공유하고 하반기 기획 콘텐츠 활동 계획을 나누는 교류 시간이 이어진다.
미디어멤버스는 올해 상반기 시정 주요 정책과 행사 현장을 취재해 총 533건의 콘텐츠를 제작했다. 부산시는 향후 현장 취재 지원 등 온오프라인 활동을 이어가며 시민과 정책을 잇는 소통 창구로 키운다는 계획이다.
오미경 대변인은 "시민의 눈높이로 시정을 전달하는 미디어멤버스의 역할이 그 어느 때보다 중요하다"라며 "부산시의 다양한 정책과 매력이 시민들에게 진정성 있게 전달될 수 있도록 활발히 활동해 주길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com