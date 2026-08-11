부산시, 김병진 부산앵커센터장 임명…인재 정착 지원

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 11일 김병진 전 BISTEP 원장을 부산앵커센터장에 선임했다.
- 김 센터장은 8월 11일부터 2028년 8월 10일까지 2년간 임기다.
- 시는 앵커센터를 통해 지역인재 양성과 대학혁신을 강화한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역성장 인재양성체계(ANCHOR)를 총괄할 새 수장을 찾았다.
시는 차기 부산앵커센터장에 김병진 전 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) 원장을 선임했다고 11일 밝혔다. 임용장은 이날 오후 4시30분 시청 의전실에서 수여할 예정이다. 임기는 8월 11일부터 2028년 8월 10일까지 2년이다.
부산앵커센터는 지역성장 인재양성체계(ANCHOR) 추진을 전담하는 지역고등교육 정책 전문기관으로 BISTEP 산하 독립 부설기관으로 운영된다.
지역성장 인재양성체계는 기존 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)를 재정립한 것으로 대학과 지역, 산업의 연계를 통해 인재의 지역 정착을 뒷받침하는 정책이다.
시는 공개모집 절차를 거쳐 신임 센터장을 확정했다. BISTEP이 부설기관장추천위원회를 구성해 지난 7월 13일부터 공모를 진행했고 서류와 면접심사를 거쳐 추천한 최종 후보 2명 가운데 전재수 시장이 김 전 원장을 최종 낙점했다.
김 신임 센터장은 부경대학교 화학공학 박사 출신으로 부산시 행정사무관, BISTEP 원장, ㈜로운인사이트 부산지사장, ㈜커넥티드위즈덤 정책연구소장 등을 지냈다. 시는 그가 공공행정과 정책연구, 연구개발, 기관 운영 경험을 두루 갖춘 지역혁신 전문가라고 설명했다.
시는 김 센터장을 중심으로 부산앵커센터를 실무형 전문기관으로 강화하고 변화하는 고등교육 정책에 대응한다는 계획이다. 대학별 앵커 단위과제를 산업 수요와 학생 지원 중심으로 재구조화하고 초광역 협력과제 발굴에도 나설 방침이다.
전재수 시장은 "지역과 대학의 동반성장이 부산의 미래 경쟁력을 좌우하는 과제"라며 "부산앵커센터가 지역인재 양성과 대학혁신을 통해 지역산업 혁신과 청년 정주를 이끄는 역할을 해주길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com