전재수 부산시장, 동래시장 상인 만나 물가·경기 침체 해법 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 11일 동래시장에서 상인 간담회를 연다.
- 고물가·경기침체 속 상인 애로와 지원책을 직접 점검한다.
- 부산시는 QR결제 확대 등 민생회복 정책을 추진한다.
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동백전 QR결제 확대 소상공인 지원
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 전통시장 상인들의 애로상황을 청취하고 민생경제 회복 대책을 점검에 나선다.
시는 전재수 시장이 11일 오후 3시 동래시장에서 '민생 100일 동행 간담회'를 열어 고물가와 경기 침체가 이어지는 가운데 전통시장 상인들이 겪는 어려움과 건의 사항을 직접 청취한다고 밝혔다.
간담회에서는 동래시장 운영 현황을 공유하고 소비 위축과 물가 상승이 상권에 미치는 영향, 활성화 방안 등을 함께 논의한다.
시는 이번 간담회가 단순한 의견 수렴에 그치지 않도록 현장의 요구를 시정에 반영할 후속 과제도 함께 점검할 계획이다. 간담회에서 나온 의견을 바탕으로 매출 회복과 경영 안정을 체감할 수 있는 지원책을 지속 추진한다는 방침이다.
시는 전통시장과 골목상권을 대상으로 시설·환경 개선이나 일회성 행사 지원보다 매출 증대와 경영 안정에 직접 연결되는 민생정책에 무게를 두고 있다. 소상공인의 고정비 부담을 낮추기 위한 에너지 바우처 지원, 동백전 캐시백 15% 한시 상향, 소비활력 쿠폰 지원 등을 속도감 있게 추진할 계획이다.
올해 전통시장 경쟁력 강화를 위해 시설 개선, 주차 인프라 확충, 온누리상품권 환급행사 등도 병행하고 있다. 시는 전통시장과 골목상권 현장과의 소통을 이어가며 상인들이 체감할 수 있는 지원 과제를 추가 발굴해 시정에 반영할 방침이다.
간담회 뒤에는 동래시장 주요 점포를 둘러보는 현장순회도 진행한다. 전재수 시장은 무더위와 경기 침체로 어려움을 겪는 상인들의 의견을 듣고 영업환경과 민생 현황을 살필 예정이다.
현장에서는 동백전 QR결제 신규 가맹 점포도 방문해 QR코드 패널을 전달한다. 시는 별도 카드단말기 없이 스마트폰 앱으로 결제할 수 있고 가맹점 결제수수료가 발생하지 않는 동백전 QR결제를 전통시장과 소상공인에 확대해 카드수수료 부담을 덜겠다는 계획이다.
시는 '부산 민생 100일 비상조치'의 하나로 전통시장과 골목상권을 중심으로 동백전 QR가맹점을 집중 확대하고 있다.
전재수 시장은 "전통시장은 시민의 삶과 가장 가까운 민생경제의 현장이자 지역경제를 지탱하는 중요한 기반"이라며 "현장의 목소리를 직접 듣고 그 의견이 정책 곳곳에 충실히 스며들 수 있도록 하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com