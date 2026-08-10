한국경영학회, 제주서 '제28회 융합학술대회' 개최...'민생활력' 해법 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 한국경영학회가 18일부터 20일까지 제주서 학술대회를 연다고 10일 밝혔다.
- 창립 70주년 맞아 AI 대전환과 지역경제 활성화 등을 논의한다.
- 민생활력과 지·산·학·연 협력 플랫폼 강화 방안을 모색한다.
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48개 학회 공동주최… AI 전환·지역경제 등 논의
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국경영학회는 오는 18일부터 20일까지 제주 신화월드에서 '민생활력, 제주에서 경영학에 길을 묻다'를 주제로 제28회 융합학술대회를 개최한다고 10일 밝혔다.
올해 학술대회는 한국경영학회 창립 70주년을 맞아 마련됐다. 대한민국 경영학계를 대표하는 48개 학회가 공동주최로 참여하며 학계와 산업계, 정부·공공기관 관계자들이 AI 대전환과 지역경제 활성화, 기업혁신, 경영교육 등 주요 현안을 논의한다.
대회의 핵심 화두는 '민생활력'이다. AI와 디지털 전환, 글로벌 경제 불확실성이 커지는 환경에서 기업 경쟁력뿐 아니라 지역사회와 소상공인, 소비자 등 경제 생태계 구성원의 활력을 함께 높이는 것이 지속가능한 성장의 조건이라는 문제의식이 반영됐다.
대회 기간에는 '제주경제의 민생활력을 위한 지·산·학·연의 노력'을 비롯해 AI 시대 혁신경영, 경영교육의 미래, 공공경영, 글로벌 경영, 미디어와 지역경제 등을 주제로 한 세션이 진행된다.
제주 관광산업과 미래 신산업, 지역경제 활성화 등을 중심으로 지속가능한 지역 성장 방안도 논의할 예정이다.
경제·산업 발전과 경영혁신에 기여한 기업과 경영자에 대한 시상도 열린다. 이경수 코스맥스그룹 회장은 '경영학자 선정 대한민국 경영자대상'을 받고 유상호 한국투자증권 수석부회장은 '대한민국 전문경영인 명예의 전당'에 헌액된다. 위성곤 제주특별자치도지사는 '정부경영대상' 수상자로 선정됐다.
이와 함께 남궁선 유니트론텍 대표, 이희수 제주은행장, 넷플릭스, 이태민 구마에스앤씨 대표 등도 혁신경영, 금융혁신 서비스, 미디어 혁신, 강소기업 경영 등의 성과를 인정받아 수상한다.
최정일 한국경영학회장(숭실대 교수)은 "민생활력은 지속가능한 성장과 공존을 위한 새로운 경영학적 화두"라며 "경영학이 기업 성장 연구를 넘어 기업과 지역, 국민이 함께 성장할 수 있는 실질적인 해법을 제시해야 한다"고 말했다.
이어 "한국경영학회는 지난 70년간 대한민국 경제성장과 함께 경영학 발전을 이끌어 왔다"며 "앞으로 AI와 디지털 전환, 인구구조 변화, 지역경제와 지속가능성 등 새로운 시대적 문제에 답하고, 시대가 필요로 하는 해법을 제시하는 실천학문으로 역할을 확대해야 한다"고 강조했다.
한국경영학회는 이번 대회를 계기로 학계·산업계·정부·공공기관을 연결하는 지·산·학·연 협력 플랫폼을 강화하고, 향후 100년을 향한 한국 경영학의 역할과 방향을 모색할 계획이다.
hyeng0@newspim.com