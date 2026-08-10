[프로배구] KB손보, 아시아 쿼터로 스리랑카 국대 타루샤 영입

AI 핵심 요약beta
- KB손해보험이 10일 타루샤를 영입했다.
- 스리랑카 출신 선수가 V리그에 처음 섰다.
- 타루샤는 측면 공격 강화 기대를 받았다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로배구 남자부 KB손해보험 스타즈가 V리그 최초로 스리랑카 국가대표 출신 공격수를 영입했다.
KB손해보험은 10일 2026-2027시즌을 함께할 새로운 아시아쿼터 선수로 아웃사이드 히터 타루샤 차메스(24·등록명 타루샤)를 영입했다고 발표했다. 대표팀 일정을 마친 타루샤는 이날 인천국제공항을 통해 입국했다. 스리랑카 출신 선수가 V리그 무대를 밟는 것은 리그 역사상 이번이 처음이다.
2002년생인 타루샤는 스리랑카 국가대표팀 주전 공격수로 최근 아시아 및 중동 리그에서 두각을 나타낸 유망주다. 195cm의 신장과 뛰어난 탄력을 바탕으로 높은 스파이크 타점과 우수한 블로킹 능력을 겸비했다. 지난 7월 파키스탄에서 열린 CAVA 챔피언스컵에서는 팀을 3위로 이끌며 대회 베스트 윙 스파이커상을 수상해 국제 무대 경쟁력을 입증했다.
KB손해보험은 타루샤의 합류로 측면 공격 옵션을 다채롭게 가져갈 구상이다. 구단 관계자는 "타루샤는 강력한 공격력과 탄탄한 기본기를 모두 갖춘 선수"라며 "전력 강화에 큰 도움이 될 것으로 판단해 영입했다"고 밝혔다.
타루샤는 "V리그 KB손해보험의 일원이 되어 기쁘고 설렌다"며 "V리그 입성은 개인적 도전이자 스리랑카 배구를 알릴 소중한 기회다. 좋은 경기력으로 한국에 있는 스리랑카인들에게 자부심을 드리겠다"고 입단 소감을 전했다.
psoq1337@newspim.com