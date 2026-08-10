BNK금융, 부산시수의사회와 금융지원 협약…동물의료산업 활성화

AI 핵심 요약beta
- BNK금융그룹이 10일 수의사회와 협약했다
- 지역 동물의료산업 경쟁력 강화를 지원했다
- 부산은행·BNK캐피탈 맞춤 금융을 제공했다
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹이 부산시수의사회와 손잡고 지역 동물의료산업을 겨냥한 금융지원에 나섰다.
BNK금융그룹은 10일 부산은행 본점에서 부산광역시수의사회, BNK부산은행, BNK캐피탈과 '지역 동물의료산업 경쟁력 강화와 산업금융 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 지역 동물의료산업의 성장 기반을 넓히고 수의사회 회원의 안정적인 경영활동을 지원하기 위해 마련했다.
협약에 따라 BNK부산은행은 전문직기업대출 한도와 금리 우대, 회원 맞춤형 금융서비스를 제공한다. 수의사회 회원의 사업 자금 조달 부담을 줄이고 경영 안정성을 높이기 위한 조치다.
BNK캐피탈은 동물 의료장비와 의료기기 구입 관련 금융지원, 자동차 리스 금융지원을 제공한다. 의료기기 리스와 자동차 리스에는 금리 우대 혜택을 적용하고 전담 상담 창구를 운영해 상담과 심사를 신속히 진행할 계획이다.
부산광역시수의사회는 회원들에게 협약 내용을 안내하고 금융기관과 회원 사이의 업무 연계를 지원한다. 협약 이행 과정에서 현장 수요를 전달하는 역할도 맡는다.
BNK금융그룹 관계자는 "지역 전문직 종사자에 대한 맞춤형 금융지원을 확대하고 동물의료산업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위한 협력의 시작"이라며 "부산은행과 BNK캐피탈을 중심으로 지역 산업 현장의 금융 수요를 반영한 맞춤형 산업금융을 확대하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com