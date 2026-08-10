충남교육청, 유보통합 시범사업 성과 공유…현장 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 충남교육청은 10일 유보통합 시범사업 실천 나눔자리를 열었다.
- 시범기관과 다보듬돌봄기관이 상반기 운영 성과와 사례를 공유했다.
- 충남교육청은 기관 간 협력과 이음교육 확산을 추진한다.
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[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남교육청이 유보통합 시범기관의 운영 성과를 공유하고 기관 간 협력체계를 강화하기 위한 자리를 마련했다.
충남교육청은 10일부터 11일까지 유보통합 시범기관과 마주동행학교, 다보듬돌봄기관을 대상으로 '2026 유보통합 시범사업 실천 나눔자리'를 운영한다고 밝혔다.
첫날인 10일에는 유보통합 시범기관과 다보듬돌봄기관의 원장, 담당교사 등이 참여해 상반기 운영 성과와 현장 사례를 공유했다. 특히 유보통합 상향평준화 과제 수행과 돌봄의 질을 높이기 위한 기관별 운영 사례가 소개됐다.
11일에는 마주동행학교 원장과 담당교사들이 참여해 0~2세 어린이집과 3~5세 유치원·어린이집, 초등학교를 잇는 연계 사례를 나눌 예정이다.
이날은 유아의 성장과 배움이 초등학교까지 자연스럽게 이어질 수 있도록 지원하는 '이음교육' 사례를 중심으로 운영 성과와 향후 발전 방향을 논의한다.
충남교육청은 유보통합 시범기관과 마주동행학교, 다보듬돌봄기관 운영을 통해 교육·돌봄 현장의 우수사례를 발굴하고 기관 간 공유를 확대해 나갈 계획이다.
한복연 유아교육복지과장은 "유보통합은 현장의 실천과 협력이 핵심"이라며 "기관들이 서로의 경험을 공유하며 함께 성장할 수 있도록 현장 중심 지원을 이어가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com