더보이즈 에릭, 그리드엔터테인먼트와 전속계약

AI 핵심 요약beta
- 더보이즈 에릭이 10일 그리드엔터와 전속계약했다.
- 에릭은 음악과 라디오 DJ 활동으로 역량을 넓혀왔다.
- 그리드엔터는 에릭의 새 활동을 전폭 지원하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 더보이즈 에릭이 그리드엔터테인먼트에 새 둥지를 틀고 본격적인 활동에 나선다. 음악을 비롯해 라디오 DJ 등 다양한 분야에서 역량을 보여온 에릭이 새로운 소속사와 함께 활동 영역을 한층 넓힐 전망이다.
그리드엔터테인먼트는 10일 "더보이즈 에릭과 전속계약을 체결했다"며 "음악 활동을 비롯해 다양한 분야에서 아티스트로서 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 할 예정"이라고 밝혔다.
에릭은 더보이즈의 막내 멤버로 데뷔 전부터 뛰어난 댄스 실력으로 주목받았다. 이후 랩 메이킹과 작사 등에 꾸준히 참여하며 음악적 역량을 확장해왔으며, 라디오 DJ로도 활동하며 또 다른 가능성을 보여줬다.
지난해 1월에는 '아이돌 라디오 시즌4'를 통해 처음 라디오 DJ에 도전했다. 매주 친근하고 편안한 진행으로 청취자들과 소통하며 안정적인 진행 실력을 인정받았고, '2025 MBC 방송연예대상'에서는 라디오 부문 신인상을 수상하며 진행자로서의 가능성을 입증했다.
그룹 활동을 기반으로 음악과 방송 등 다양한 분야에서 경험을 쌓아온 에릭은 새 소속사에서 자신만의 색깔을 더욱 선명하게 보여줄 예정이다. 특히 특유의 친근한 매력을 바탕으로 새로운 음악적 도전에도 적극적으로 나설 계획이다.
그리드엔터테인먼트는 "뛰어난 실력과 무한한 가능성을 가진 아티스트 에릭과 함께 하게 되어 매우 기쁘다. 아티스트가 가진 역량을 마음껏 펼치며 더욱 큰 무대에서 성장할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"며 "앞으로 다양한 활동을 통해 좋은 모습을 보여드릴 예정이니 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 밝혔다.
에릭 역시 새 출발에 대한 기대감을 드러냈다. 그는 "더보이즈 활동을 통해 쌓아온 경험과 배움을 바탕으로, 앞으로 새로운 모습과 가능성을 많이 보여드리겠다"고 밝혔다.
이어 "그리드엔터테인먼트와 대표님이 그리고 있는 음악적 방향과 제작 비전에 공감했고, 앞으로 보여드리고 싶은 모습과도 잘 맞는다고 느꼈다. 신뢰와 존중을 바탕으로 좋은 시너지를 만들어갈 수 있을 것이라는 확신이 있다. 함께 만들어갈 새로운 모습들을 많이 기대해 주셨으면 좋겠다"고 소감을 밝혔다.
한편 그리드엔터테인먼트에는 그룹 파우를 비롯해 알파드라이브원으로 활동 중인 이상원과 이리오 등이 소속돼 있다. 글로벌 경쟁력을 갖춘 아티스트들의 국내외 활동을 지원하며 음악 콘텐츠 제작과 매니지먼트 영역을 확장하고 있다.
moonddo00@newspim.com