광명시·소상공인 '기후의병 가맹점' 확대...전자영수증으로 탄소중립 실천

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 10일 소상공인단체와 전자영수증 확대 협약을 맺었다.
- 시가 POS 연동비와 올해 말까지 관리비 지원을 추진했다.
- 기후의병 탄소저금통은 10월 중순 앱으로 본격 운영된다.
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 지역 소상공인단체와 손잡고 종이영수증 대신 전자영수증을 발급하는 매장을 확대해 일상 속 탄소중립 문화 확산에 나선다.
광명시는 10일 오후 시청 영상회의실에서 광명시소상공인연합회, 광명시상인회총연합회와 '기후의병 가맹점 확대를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
'기후의병 가맹점'은 종이영수증 대신 전자영수증을 발급하는 매장을 의미한다. 이번 협약에 따라 협약 단체들은 관내 소상공인들이 전자영수증 발급 시스템을 설치하고 '기후의병 가맹점'으로 가입할 수 있도록 적극적으로 독려할 방침이다. 광명시 역시 포스(POS) 시스템 연동비와 올해 말까지의 관리비 지원사업을 추진한다.
광명시는 시민들이 탄소중립 실천 포인트를 적립받는 '기후의병 탄소저금통' 제도도 함께 개선 중이다.
텀블러나 장바구니 사용, 공정무역 가게 이용 등의 실천 항목을 이행한 뒤 기후의병 가맹점에서 전자영수증을 발급받으면 별도의 수동 인증 절차 없이 포인트가 자동 적립되는 시스템을 구축하고 있다.
아울러 시는 기후의병 탄소저금통 이용 편의를 높이기 위해 기존 웹 기반 서비스를 전용 애플리케이션으로 전환 중이며 오는 10월 중순부터 본격 운영할 예정이다.
박승원 광명시장은 "탄소중립은 거창한 실천보다 일상 속 작은 변화에서 시작된다"며 "시민 누구나 일상에서 쉽고 자연스럽게 탄소중립을 실천할 수 있는 문화를 정착시켜 지속가능한 탄소중립 도시 광명을 만들어 가겠다"고 강조했다.
기후의병 가맹점 가입 신청 등 자세한 사항은 카카오톡 채널 '광명시 전자영수증'을 검색하거나 광명시 탄소중립과로 문의하면 된다.
1141world@newspim.com