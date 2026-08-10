현석, 공식 멤버십 오픈…9월 팬사인회 개최

AI 핵심 요약beta
- 배우 현석이 10일 하이앤드에서 멤버십을 열었다.
- 멤버십은 전용 콘텐츠와 이벤트 응모를 제공했다.
- 첫 오프라인 행사는 9월 3일 팬사인회로 열린다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우로 본격적인 행보를 이어가고 있는 현석이 공식 멤버십을 통해 팬들과 더욱 가까이 만난다.
그룹 CIX 출신 배우 현석의 공식 멤버십 '현석 오피셜 멤버십(HYUN SUK OFFICIAL MEMBERSHIP)'이 10일 오전 11시 배우 팬덤 플랫폼 하이앤드에서 오픈한다.
현석은 웨이브 '이사장님은 9등급', 티빙 오리지널 '나, 나 그리고 나' 등에 출연하며 연기 경력을 쌓아왔다. 배우 전문 소속사 매니지먼트 런과 전속계약을 체결한 뒤에는 지난 3일 첫 방송된 tvN 월화드라마 '최애의 사원'에서 아이돌 그룹 D.N.X의 리더 혁 역을 맡아 열연 중이며, 내년 공개 예정인 티빙 오리지널 '스터디그룹' 시즌2에는 주연으로 합류했다. 아이돌을 거쳐 배우로 필모그래피를 넓혀가는 그의 행보에 관심이 모인다.
이번 멤버십은 배우로서 새 출발선에 선 현석의 현재를 담은 '더 퍼스트 슈트(THE FIRST SUIT)'를 컨셉으로 기획됐다. 멤버십 회원에게는 전용 콘텐츠와 커뮤니티, 온·오프라인 이벤트 응모 기회가 제공되며, 회원만을 위한 멤버십 키트도 함께 선보인다.
첫 오프라인 행사로는 9월 3일 팬사인회가 열린다. 생일을 앞둔 현석이 팬들과 직접 만나는 자리다. 응모는 멤버십 오픈과 동시에 시작해 18일 오전 11시까지 진행되며, 응모한 멤버십 회원 가운데 추첨으로 100명을 선정한다. 당첨자는 20일 하이앤드 앱 내 현석 라운지에서 발표된다.
하이앤드 김효진 대표는 "배우로서 새롭게 출발하는 현석의 시간을 팬들과 함께 기록하고자 이번 멤버십을 준비했다"며 "온라인 콘텐츠에서 오프라인 행사까지 하나로 이어지는 팬 경험을 만들어가겠다"고 말했다.
멤버십에 대한 자세한 내용은 하이앤드 앱 내 현석 라운지에서 확인할 수 있다.
moonddo00@newspim.com