'경기인디뮤직페스티벌' 최종 라인업 확정…YB·넬·새소년 출격

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 10일 2026 경기인디뮤직페스티벌 최종 출연진을 확정했다
- YB·넬·새소년 등 국내외 뮤지션이 대거 무대에 오른다
- 행사는 10월 17일부터 18일까지 수원서호잔디광장에서 열린다
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'인디스땅스' 결선 진출 5팀 주무대 서 경연...국내외 인기 뮤지션과 한 무대
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 '새소년'과 신인 발굴 프로젝트 '인디스땅스' 결선 진출 5개 팀이 합류한 '2026 경기인디뮤직페스티벌'의 최종 출연진을 확정했다고 10일 밝혔다.
도에 따르면 올해 페스티벌의 헤드라이너 및 주요 출연진으로는 YB, 넬, 새소년, 크라잉넛, 체리필터가 이름을 올렸다.
이와 함께 김민규(델리스파이스·스위트피), 내귀에도청장치, 다다다, 더픽스, 루아멜, 윈디시티, 중식이, 캐치더영, 키라라, 테종, 3호선 버터플라이, 캔트비블루, 매미 등 다채로운 장르의 음악인들이 무대에 오른다.
해외 뮤지션으로는 싱가포르의 헤븐브로트미헬(Heaven Brought Me Hell), 대만의 주이하츠(Juui Hatsu), 일본의 애쉬다히어로(ASH DA HERO)가 참가해 국내 팬들을 만난다.
특히 경기콘텐츠진흥원이 주관하는 인디 음악인 발굴 사업인 '인디스땅스'의 최종 결선 진출 5개 팀(몸브림즈, 양치기소년단, 컨파인드 화이트, 산보, 구구)이 축제 주무대에서 최종 결선 공연을 펼친다.
신인 음악인들에게 대형 페스티벌 무대 경험을 제공하고 관객들에게는 새로운 인디 뮤지션을 소개하는 뜻깊은 자리가 될 전망이다.
'2026 경기인디뮤직페스티벌'은 오는 10월 17일부터 18일까지 이틀간 수원서호잔디광장에서 펼쳐진다. 타임테이블과 티켓 예매에 관한 자세한 내용은 공식 누리집과 SNS를 통해 확인할 수 있다.
강지숙 경기도 콘텐츠산업과장은 "새소년과 인디스땅스 결선팀의 합류로 올해 인디뮤직페스티벌의 최종 라인업이 완성됐다"며 "국내외에서 활발히 활동하는 뮤지션과 성장 가능성이 높은 신인이 함께 어우러지는 무대를 준비하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com