양주시·양주시희망장학재단, 미래인재 양성 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 양주시와 희망장학재단이 10일 교육협약을 맺었다
- 양측은 교육사업과 인재육성 프로그램을 함께 추진한다
- 지속 가능한 교육정책으로 지역 경쟁력 강화를 노린다
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시와 재단법인 양주시희망장학재단은 지역 교육발전과 미래 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 교육 경쟁력 강화를 위한 협력체계 구축에 나섰다고 10일 밝혔다.
양 기관은 이번 협약을 통해 양주시 교육 경쟁력 강화를 위한 교육사업과 인재육성 프로그램을 함께 기획·운영하고 교육 인프라 고도화를 위한 기반 조성과 교육 관련 정책 발굴·정보 교류에도 협력키로 했다.
특히 양측은 일회성 행사에 그치지 않고 긴밀한 소통을 바탕으로 지속 가능한 교육 정책과 연계사업을 꾸준히 추진해 나갈 방침이다.
이진규 양주시희망장학재단 이사장은 "시와의 긴밀한 협력을 통해 현장에 필요한 맞춤형 교육 프로그램을 발굴하고 미래 교육을 이끌어갈 지역 인재 육성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
정덕영 양주시장은 "이번 협약이 양주시의 미래를 책임질 인재를 키워내기 위한 든든한 밑거름이 될 것으로 기대한다"며 "재단과의 긴밀한 소통을 바탕으로 지역 교육 경쟁력을 한 단계 끌어올리고 청소년들이 꿈을 펼칠 수 있는 교육환경을 조성하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com