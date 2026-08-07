영양·봉화·울진·영주 4개 지자체 '관광 활성화 협력' 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 영양·봉화·울진·영주가 7일 관광 활성화를 논의했다.
- 동북지방행정협력회는 공동 홍보사업을 협의했다.
- 4개 지자체는 관광벨트 연계로 경쟁력 강화에 나섰다.
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[영양·봉화·울진·영주=뉴스핌] 남효선 기자 = 영양·봉화·울진군과 영주시 등 경북 동북권 4개 지자체 관광 담당자들이 머리를 맞대고 관광 활성화 방안을 모색했다.
7일 영양군에 따르면 이들 동북권 4개 지자체가 참여하는 '동북지방행정협력회'는 이날 영양군청 소회의실에서 2차 실무회의를 열고 관광 활성화 협력체계 구축방안을 공유했다.
이날 회의에서 4개 지자체 관광 실무자들은 ▲ 대도시 공동 옥외 광고 추진 ▲ 동북권 백두대간 런(Run) 트립 사업 추진 등 공동 홍보 사업의 세부 추진 방안을 중점 논의했다.
또 영양의 자작나무숲과 밤하늘, 봉화의 백두대간 청정자연, 울진의 해양관광 자원, 영주의 역사·문화 자원 연계를 통해 동북권을 아우르는 체험형 관광콘텐츠 발굴 등 권역 관광 경쟁력 강화 방안을 모색했다.
김경호 영양군 문화관광과장은 "경북 동북권은 각 지역의 개별 관광 자원도 우수하지만 권역을 하나의 관광 벨트로 연계해 홍보할 때 더 큰 시너지 효과를 낼 수 있다"라며 "앞으로도 긴밀한 협력을 통해 차별화된 관광 상품을 발굴하고 공동 마케팅을 확대해 관광 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.
동북지방행정협력회는 정례적인 실무 협의를 통해 공동 관광 사업을 지속적으로 발굴하고 관광 경쟁력 강화를 위한 협력을 이어갈 계획이다.
'동북지방행정협력회'는 영양·봉화·울진군과 영주시 등 4개 시·군이 참여하는 행정협력회로 지역 간 협력을 통해 관광 상품을 공동 개발하고 통합 마케팅 추진을 위해 운영되고 있다.
nulcheon@newspim.com