안병구 밀양시장, 폭염·가뭄 피해 현장 방문…피해 최소화 총력

AI 핵심 요약beta
- 안병구 밀양시장이 7일 폭염·가뭄 현장을 점검했다
- 상남면 저수율 5% 미만 등 용수난이 심각했다
- 살수차 투입과 취약계층 보호 강화를 지시했다
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폭염 취약계층 보호 공백 해소
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 저수율 하락과 제한급수가 이어지는 지역을 찾아 용수 공급과 폭염 취약계층 보호 상황을 점검에 나섰다.
밀양시는 안병구 시장이 7일 상남면과 하남읍 일대 폭염·가뭄 피해 현장을 방문해 농가와 주민들의 불편 사항을 확인했다고 밝혔다.
안 시장은 먼저 상남면 무량원마을과 조동마을을 찾아 농경지와 저수지의 용수 공급 상황을 살폈다.
저수율이 5% 미만으로 떨어진 무량원저수지와 농업용수가 제한 공급되고 있는 남산저수지의 저수율은 각각 5% 미만과 15.4%로 확인됐다.
안 시장은 이날부터 살수차를 투입해 농업용수 부족에 따른 피해를 줄이고 영농 현장에 신속하게 대응할 것을 지시했다.
이어 마을상수도 제한급수가 시행 중인 상남면 남산마을을 방문해 생활용수 공급 현황과 상수도 누수관로 보수 상황을 확인했다.
안 시장은 주민 불편을 줄일 수 있도록 급수 상황을 철저히 관리하고 상수도 시설을 주기적으로 점검할 것을 당부했다.
하남읍 윗은산마을 쉼터에서는 폭염 속 주민들의 건강 상태와 쉼터 운영 상황을 살폈다. 인근 경로당과 거리가 있어 주민들이 별도 쉼터를 이용해 온 이곳은 냉방시설이 없었으나 최근 하남읍 지역사회보장협의체의 지원으로 에어컨이 설치됐다.
안 시장은 쉼터를 이용하는 주민들의 불편을 확인하고 폭염 취약계층 보호에 공백이 없도록 대응할 것을 주문했다.
안병구 시장은 "폭염과 가뭄이 이어지면서 주민과 농가의 어려움이 큰 만큼 농업·생활용수가 차질 없이 공급되도록 행정력을 집중하겠다"며 "폭염 취약계층의 건강과 안전을 지키기 위한 현장 대응을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com