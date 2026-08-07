[인사] 대구광역시

AI 핵심 요약beta
- 대구시가 5급 승진·전보 인사를 단행했다
- 행정국 김윤희 등 5급 승진 3명이 포함됐다
- 직무대리·전보·전출·파견 인사도 함께 냈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆ 5급 승진
▲행정국 김윤희▲문화체육관광국 이혜진▲교통국 전범기
◆ 5급 직무대리
▲공보관실 박건정·박주연▲재난안전실 강호진▲행정국 김광삼▲보건복지국 강영란·박만원·김재문·감진희▲기후에너지환경국 최숙자·이경숙▲맑은물추진단 이승환▲인공지능혁신성장실 백애경·남상권▲경제국 도은희·김기범▲도시건설국 홍성욱▲교통국 이승태·이두희·최경준▲보건환경연구원 이은진·권종대·한개희·곽진희▲상수도사업본부 하정애·김시형·곽용섭·윤민혜▲도시건설본부 우승수▲대외협력본부 이원
◆ 5급 전보
▲기획조정실 송문곤·이윤정·임영현·박민규·이백우▲재난안전실 김성철·김경훈·예병관·김치수·박지연·유선길▲행정국 박미정▲보건복지국 정희숙·정정희▲청년여성교육국 김문희·장순란·박영규·신영자▲기후에너지환경국 한정은·홍해연·최영근·김상희▲맑은물추진단 김정원▲인공지능혁신성장실 전경진·이종탁·강경원·임정현▲경제국 박상우·박선영·서방경·박진훈▲원스톱기업투자센터 진인환·이경애▲신공항건설단 공항정책국 손성민▲건축주택국 이자복▲교통국 이안희·손병홍·이주익▲공무원교육원 이강훈▲상수도사업본부 이응락·여순애▲도시건설본부 황광석▲도시철도건설본부 강미정▲동부여성문화회관 김천옥▲감사위원회 조우석
◆ 5급 전출
▲남구 김대현▲북구 최상길
◆ 5급 파견
▲기획조정실 정책기획관실(대구정책연구원) 손성혁▲행정국 자치행정과(진실화해를위한과거사정리위원회) 김미정·인사혁신과(국외훈련) 최미영▲보건복지국 복지정책과(대구행복진흥사회서비스원) 조희준▲인공지능혁신성장실 인공지능정책관실(과학기술정보통신부) 양창우·대학인재혁신과(대구테크노파크RISE센터) 김주희▲경제국 고용노동정책과(고용노동부) 김정민▲원스톱기업투자센터 투자유치과(대구경북경제자유구역청) 장주영
[대구=뉴스핌] nulcheon@newspim.com