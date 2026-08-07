낙동강청, 여름철 오존 노출 줄이기 캠페인…부산역서 생활수칙 안내

AI 핵심 요약beta
- 낙동강청이 7일 부산역서 오존 행동요령을 홍보했다
- 오존 농도 높을 때 실외활동을 줄이도록 당부했다
- 어린이·노약자 등 취약계층은 외출 자제해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 낙동강유역환경청(이하 낙동강청)이 폭염이 이어지는 여름철을 맞아 부산역에서 고농도 오존 노출을 줄이기 위한 생활수칙을 홍보에 나섰다.
낙동강청은 7일 부산 동구 부산역(KTX)에서 기차 이용객 등 시민을 대상으로 오존 고농도 시기 국민행동요령 홍보 캠페인을 진행했다고 밝혔다.
낙동강청은 오존 농도가 높을 때 실외활동을 줄이고 대기질 정보를 수시로 확인할 것을 당부했다. 어린이와 노약자, 호흡기질환자 등 건강 취약계층은 외출을 자제하고 건강관리에 주의해야 한다고 안내했다.
오존은 대기 중 질소산화물과 휘발성유기화합물이 햇빛의 자외선과 광화학반응을 일으키면서 생성된다. 햇빛이 강한 5월부터 8월 사이, 오후 2시부터 5시까지 고농도 현상이 주로 나타난다.
고농도 오존에 반복적으로 노출되면 눈과 코, 호흡기 등에 자극 증상이 나타날 수 있다. 어린이와 노약자, 호흡기질환자 등은 오존의 영향을 더 크게 받을 수 있어 각별한 주의가 필요하다.
이형섭 청장은 "폭염이 이어지는 가운데 대기오염물질인 오존도 고농도를 나타내고 있다"며 "오존 생성 원인물질을 철저히 관리해 국민 건강을 보호하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com