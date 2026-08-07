경남교육청, 교육복지사 역량 강화 연수…학생 위기 대응 체계 확립

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 7일 교육복지사 133명 연수를 열었다
- 학생 위기 대응과 사례 관리 역량 강화를 추진했다
- 실습 중심 교육으로 지원계획·기록 능력을 높인다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 교육복지사를 대상으로 학생 위기 대응 역량 강화에 나섰다.
도교육청은 7일 이순신리더십국제센터에서 본청과 교육지원청, 각급 학교에 근무하는 교육복지사 133명을 대상으로 '2026년도 하반기 교육복지사 직무연수'를 개최했다고 밝혔다.
연수는 이날 오전 9시 30분부터 오후 5시까지 집합교육으로 진행됐다.
최근 학생들이 겪는 어려움이 경제적 문제뿐 아니라 가족관계와 심리·정서, 학습, 학교 적응 등 여러 영역에서 복합적으로 나타나면서 교육복지사의 체계적인 사례 관리가 중요해지고 있다.
교육복지사는 도움이 필요한 학생을 조기에 발굴한 뒤 학생과 보호자 상담을 통해 어려움과 지원 필요성을 파악한다. 이후 학생별 지원계획을 세우고 교직원과 학교 내 관련 부서, 지역사회 기관 등과 협력해 학습·문화·복지 서비스를 연계한다.
복합적인 어려움을 겪는 학생을 대상으로 통합 사례회의를 열고 지속적으로 관리하는 것도 교육복지사의 업무다. 지원 이후에는 학생의 변화와 학교 적응 상황을 살피며 학교와 가정, 지역사회를 연결한다.
교육복지사가 배치되지 않은 학교는 교육지원청이 운영하는 '교육복지안전망'을 통해 도움이 필요한 학생을 발굴하고 지역사회 자원과 연계해 맞춤형 지원을 제공한다.
이번 연수는 이론 중심에서 벗어나 사례 관리 업무와 기록을 다루는 실습 중심으로 진행된다. 사회복지사사무소 '구슬' 김세진 소장이 '학생과 그 가족을 위한 사례 관리 업무와 기록'을 주제로 강의한다.
교육복지사들은 연수를 통해 학생의 어려움을 파악하고 지원 목표와 계획을 세우는 방법을 익힌다. 지원 과정과 결과를 체계적으로 기록하는 실무 능력도 높일 예정이다.
news2349@newspim.com