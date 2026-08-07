남양주시, 폭염 취약 현장 긴급 점검…무더위쉼터 운영 현황 확인

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 7일 폭염 취약 현장을 긴급 점검했다.
- 김상수 부시장은 공사장과 쉼터 운영 실태를 살폈다.
- 시는 폭염 예찰과 쉼터 점검을 계속 강화하기로 했다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 폭염중대경보가 발효된 가운데 7일 폭염 취약 현장을 찾아 안전관리 실태와 무더위쉼터 운영 현황을 긴급 점검했다고 밝혔다.
김상수 부시장은 왕숙지구 아파트 공사 현장과 화도읍 마석2리 마을회관 무더위쉼터, 화도수동행정복지센터 인근 이동노동자쉼터를 차례로 방문해 폭염 대응 실태를 확인했다.
김 부시장은 먼저 왕숙지구 아파트 공사 현장에서 근로자들의 온열질환 예방을 위한 휴식시간 준수 여부와 휴게시설 운영 상태를 중점 점검했다.
이어 마석2리 마을회관 무더위쉼터에서는 냉방기 가동 상태와 이용 현황을 살피며 어르신들이 쾌적하게 폭염을 피할 수 있는지 확인했다.
또한 화도수동행정복지센터 인근 이동노동자쉼터에서는 휴게 공간의 냉방 상태를 점검하고 이용자들의 애로사항을 들었다. 남양주시는 앞으로도 폭염 취약 현장 예찰을 강화하고 무더위쉼터와 이동노동자쉼터 운영 상태를 지속 점검해 폭염 피해를 최소화할 방침이다.
김상수 부시장은 "폭염이 지속되는 시기에는 현장 근로자와 시민들의 안전을 위해 폭염 취약 현장을 직접 확인하고 세심하게 관리하는 것이 중요하다"며 "시민들이 안전하게 더위를 피하고 근로자들이 건강하게 작업할 수 있도록 현장 중심의 폭염 대응에 총력을 기울이겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com