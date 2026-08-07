칠서산단 대기오염 논란…함안군, 기후부에 재검토 요청

AI 핵심 요약beta
- 함안군이 7일 칠서산단 배출량 93배 산정 재검토를 요청했다.
- 도·군은 해당 사업장 분류와 배출계수 적용에 오류 가능성을 봤다.
- 함안군은 사실관계 안내와 후속 조치에 나서기로 했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군이 칠서산단 사업장의 대기오염물질 배출량을 93배로 산정한 근거에 오류가 있을 수 있다며 정부에 재검토를 요청했다.
함안군은 최근 언론 보도와 기자회견에서 제기된 칠서산단 내 사업장 관련 내용을 경남도와 함께 확인한 결과 일부 내용에 사실과 다른 부분이 있다고 7일 밝혔다.
앞서 지난달 23일 국회 보도자료와 관련 언론보도에서는 칠서산단 내 한 사업장이 기존 신고 내용보다 대기오염물질을 93배 더 배출해 왔다는 취지의 내용이 언급됐다. 이어 경남도청 프레스센터에서 열린 기자회견에서는 해당 사업장이 오염물질 발생량을 축소 신고한 채 운영됐고 인근 주민의 건강을 위협하고 있어 영업을 즉각 중지해야 한다는 주장이 제기됐다.
하지만 경남도와 함안군이 사업장 현황과 취급 원료, 생산 공정, 배출시설 등을 확인한 결과 해당 사업장은 폐납산배터리를 재활용해 납 제품을 생산하는 제2차 납 제련 사업장이 아니라 폐전지류를 재활용해 니켈 등의 제품을 생산하는 사업장으로 확인됐다.
제2차 납 제련시설에 해당하는 배출계수를 이 사업장에 적용해 오염물질 배출량을 재산정한 결과를 근거로 기존보다 93배 많은 오염물질을 배출했다고 보는 것은 사실과 다른 내용이 포함된 것으로 파악됐다.
이에 경남도와 함안군은 사업장 분류의 적정성과 배출계수 적용의 타당성, 오염물질 재산정 결과의 사실 반영 여부 등을 두고 기후에너지환경부 대기관리과에 정식 재검토를 요청했다.
함안군은 경남도와 긴밀히 협조해 사실과 다른 내용이 확산하지 않도록 정확한 정보를 안내하고 필요한 후속 조치에 나설 계획이다. 기후에너지환경부의 검토가 조속히 이뤄질 수 있도록 적극 협조할 방침이다.
news2349@newspim.com