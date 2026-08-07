윤건영 "AI 시대 교육의 핵심은 판단력…몸·마음·예술근육 키워야"

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감이 7일 미래교육 전환을 강조했다.
- 그는 지식암기보다 판단력과 인간다움이 중요하다고 했다.
- 충북교육은 몸·마음·예술근육 교육과 평가개편을 점검했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육이 '지식 전달' 중심에서 '판단력과 인간다움'을 키우는 미래교육으로 무게중심을 옮긴다.
윤건영 충북도교육감은 정부의 내신 평가와 대학수학능력시험 개편 논의에 발맞춰 충북교육의 정책 전반을 재점검하고 몸근육·마음근육·예술근육을 아우르는 교육을 미래 경쟁력으로 제시했다.
윤 교육감은 7일 오후 기획회의에서 최근 국가교육위원회와 교육부가 대통령 업무보고를 통해 AI 대전환 시대에 대응하기 위한 교육과정과 내신 평가제도, 수능 개편 방향을 제시한 점을 언급하며 "이는 단순한 시험제도 개편이 아니라 학교교육의 패러다임을 바꾸는 변화"라고 밝혔다.
그러면서 "충북교육도 정부 정책 방향을 면밀히 분석하고 현재 추진 중인 정책과 앞으로의 대응 전략을 종합적으로 점검해야 할 시점"이라고 강조했다.
윤 교육감은 AI 시대 교육의 핵심은 지식을 많이 암기하는 데 있지 않다고 진단했다.
그는 "AI가 제공한 정보를 비판적으로 분석하고 옳고 그름을 판단하며 새로운 의미를 만들어내는 역량이 무엇보다 중요해질 것"이라고 말했다.
특히 AI 기술 발전 흐름도 교육의 변화를 요구하고 있다고 설명했다.
초기에는 사용자가 AI에 질문을 입력하는 '프롬프트 엔지니어링'이 중심이었다면, 앞으로는 여러 AI를 연결하고 결과를 통제·판단하는 '하네스 엔지니어링' 시대로 발전하고 있다는 것이다.
이 같은 변화 속에서 윤 교육감은 충북교육이 추진해 온 '몸근육·마음근육·예술근육' 교육의 의미를 다시 강조했다.
그는 "아날로그 시대에는 몸근육, 디지털 시대에는 마음근육이 중요했다면 AI 대전환 시대에는 인간다움을 완성하는 예술근육까지 함께 길러야 한다"며 "균형 잡힌 성장이 새로운 교육 패러다임의 핵심"이라고 말했다.
윤 교육감은 끝으로 내신과 수능 개편 논의가 본격화되는 만큼 교육지원청과 직속기관, 학교가 충북교육의 강점을 바탕으로 대응 전략을 마련하고 교육과정과 평가체제 개선 방안을 구체화해 달라고 당부했다.
baek3413@newspim.com