충남 직업계고 학생 92명, 전국기능경기대회 출전

AI 핵심 요약beta
- 충남 직업계고 학생 92명이 7일 전국기능경기대회 발대식에 참석했다.
- 이달 22일부터 28일까지 인천 6개 경기장에서 대회가 열린다.
- 충남교육청은 상위권 입상을 목표로 훈련 지원을 강화했다.
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[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 직업계고 학생 92명이 이달 인천에서 열리는 전국기능경기대회에 출전해 기술력을 겨룬다.
충남교육청은 7일 충남교육청인공지능직업교육센터에서 '2026년 제61회 전국기능경기대회 학생선수단 발대식'을 열었다고 밝혔다.
이번 대회는 오는 22일부터 28일까지 송도컨벤시아 등 인천지역 6개 경기장에서 열린다. 전국에서 50개 직종, 1800여 명의 선수가 참가한다.
충남에서는 직업계고 17개교 학생 92명이 32개 직종에 출전한다.
충남교육청은 지난해 광주에서 열린 제60회 전국기능경기대회에서 전국 5위를 기록했으며 올해도 상위권 입상을 목표로 훈련을 이어가고 있다.
이병도 충남교육감은 "학생들이 그동안 갈고닦은 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 훈련 여건과 지원체계를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com