대전 산성어린이도서관, AI·메이커·생태 '과학 호기심 천국' 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전 산성어린이도서관이 7일 하반기 과학프로그램을 밝혔다.
- 유아·초등 144명 대상 강좌 6개와 특강 7회를 연다.
- 1기 모집은 10일부터 시작하며 12월까지 진행한다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전학생교육문화원 부설 산성어린이도서관이 체험과 실험으로 과학을 배우는 교육 프로그램을 운영한다.
산성어린이도서관은 생태체험과 인공지능(AI), 메이커 교육, 기초과학 실험을 접목한 '하반기 산성 그린 사이언스' 프로그램을 오는 12월까지 진행한다고 7일 밝혔다.
유아와 초등학생 144명을 대상으로 하는 이번 프로그램은 총 2기로 나눠 과학 강좌 6개와 과학실험 특강 7회로 운영된다.
산성어린이도서관은 상반기에 이어 하반기 프로그램도 공모를 통해 선정·운영해 사업의 공정성과 투명성을 확보하고, 참여자 만족도를 높일 계획이다.
1기 강좌는 오는 10일부터 산성어린이도서관 홈페이지를 통해 참가자를 모집한다.
신청 및 운영에 관한 자세한 사항은 홈페이지를 확인하거나 전화로 문의하면 안내받을 수 있다.
노애수 원장은 "이번 프로그램이 아이들의 과학 분야에 대한 호기심을 키우는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 학생들의 과학적 사고력 증진을 위한 다양한 프로그램 운영에 적극 힘쓰겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com