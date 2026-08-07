【韩股收盘】 KOPSPI指数连续七周下跌 创2022年以来最长连跌

纽斯频通讯社首尔8月7日电 受外国投资者持续净卖出影响，韩国综合股价指数（KOSPI）7日收盘下跌，并录得连续第七周下跌，创自2022年12月以来最长周线连跌纪录。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所数据，当天韩国综合股价指数收于6258.77点，较前一交易日下跌37.61点，跌幅0.60%。指数当天高开于6365.07点，盘中一度升至6415.60点，随后震荡回落，盘中最低跌至6158.73点。

资金流向方面，外国投资者当天净卖出8590亿韩元，机构投资者和个人投资者分别净买入5791亿韩元和2677亿韩元。

分析认为，市场早盘受前一交易日大跌4.58%后逢低买盘推动一度反弹，但随着外资重新转为净卖出，加之霍尔木兹海峡局势不确定性、国际油价回升，以及美国就业数据和下周消费者价格指数（CPI）即将公布等因素影响，投资者避险情绪有所升温。

此外，市场关于美国英伟达（NVIDIA）考虑下调下一代Rubin Ultra人工智能芯片所采用高带宽存储器（HBM）规格的消息也拖累SK海力士等半导体板块走弱。

当天市值排名靠前股票表现分化。三星电子上涨0.22%，SK海力士下跌4.88%；SK Square、三星电子优先股和现代汽车均出现下跌。另一方面，LG新能源上涨4.35%，三星电机上涨3.99%，三星生物制剂上涨2.77%，KB金融上涨2.51%，韩华航空航天上涨4.08%。

韩国创业板市场（KOSDAQ）方面，指数结束此前连续五个交易日上涨走势，当天下跌2.86点，收于798.81点，跌幅0.36%，重新失守800点整数关口。

从周度表现看，本周韩国综合股价指数累计下跌超过5%，连续第七周收跌；韩国创业板指数累计上涨超过10%，结束此前连续四周下跌走势，实现五周以来首次周线上涨。

Kiwoom证券表示，将近期韩国综合股价指数调整视为市场复苏结束仍为时尚早。虽然短期市场仍可能继续消化前期获利盘，但企业盈利预期改善和估值优势等支撑中期市场修复的因素正在进一步增强。

当天首尔外汇市场收盘时，韩元对美元汇率报1美元兑1416.1韩元，较前一交易日上涨7.7韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社