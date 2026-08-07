박완수 경남지사, 마산합포구 주거 취약지역 방문…폭염 대응 상황 점검

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사가 7일 창원 민생현장 점검했다
- 주거 취약지역·무더위쉼터·이동노동자쉼터 살폈다
- 경남도는 폭염 취약계층 안전관리 강화했다
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스마트 돌봄체계 체계 구축
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사가 폭염 취약계층의 안전을 살피기 위해 창원지역 민생현장 점검에 나섰다.
경남도는 박 지사가 창원시 마산합포구 일대 주거 취약지역과 무더위쉼터, 이동노동자 간이쉼터를 차례로 방문해 폭염 대응 상황을 확인했다고 7일 밝혔다.
이번 점검은 폭염에 취약한 주거지역 어르신과 야외 노동자의 건강·생활 여건을 살피고 관련 대책이 현장에서 제대로 작동하는지 확인하기 위해 마련됐다.
박 지사는 이날 오전 마산합포구 추산동 주거 취약지역을 찾았다. 추산공원 아래 경사지에 형성된 이 지역은 차량과 응급차량 접근이 어렵고 독거노인과 기초생활수급자 등 폭염 취약계층이 거주하고 있다.
박 지사는 노인맞춤돌봄서비스와 응급안전안심서비스를 이용하는 어르신 가구를 방문해 냉방시설과 주거환경을 점검하고 생활 속 어려움을 들었다.
이어 교방 장수 경로당 무더위쉼터를 찾아 냉방시설 가동과 이용 현황을 살피고 어르신들에게 폭염특보 때 야외활동을 자제해 달라고 당부했다.
도는 폭염특보 발령 시 노인맞춤돌봄서비스 고위험군을 대상으로 매일 전화나 방문을 통해 안부를 확인하고 있다. 폭염 중대경보가 발령되면 취약 시간대를 중심으로 하루 두 차례 이상 확인하는 등 안전관리를 강화한다.
도내 경로당과 마을회관 등 무더위쉼터 8200곳에는 냉방비 8억2000만 원을 긴급 지원했다. 이 가운데 338곳은 오후 10시까지, 318곳은 주말에도 운영한다.
박 지사는 경로당 앞까지 마을버스를 운행해 달라는 건의와 관련해 창원시 관계자의 의견을 듣고 어르신들의 이용 편의를 높일 수 있는 저상버스 운행 방안을 검토해 달라고 주문했다.
그는 "이상기후는 주거환경이 열악한 어르신들에게 더욱 가혹하게 다가온다"며 "정보통신기술(ICT)을 활용한 응급안전안심서비스 장비를 확대해 스마트 돌봄체계를 촘촘히 구축하겠다"고 말했다.
박 지사는 마지막으로 마산합포구 오동동 문화광장에 마련된 마산 이동노동자 간이쉼터를 방문했다. 배달원과 대리기사 등 이동노동자는 야외 활동이 많아 폭염에 직접 노출되는 직군이다.
24시간 연중무휴로 운영되는 이 쉼터는 안마의자와 냉방기기 등을 갖추고 이동노동자들의 휴식 공간으로 활용되고 있다. 박 지사는 냉방 상태와 시설 이용 환경, 운영 현황을 확인하고 시설 관리에 세심한 관심을 기울여 달라고 당부했다.
박 지사는 "도민의 생명과 안전을 지키는 것은 도정의 최우선 과제"라며 "폭염이라는 기후재난 속에서 단 한 명의 도민도 소외되지 않도록 세심하게 살피겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com