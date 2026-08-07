진안군, 8일 술멕이굿 개최...전통 세시풍속 계승

AI 핵심 요약beta
- 진안군은 8일 진안전통문화전수관서 술멕이굿을 연다
- 이번 행사는 좌도농악 육성지원사업의 하나로 마련했다
- 전국 공연단체와 동호회원이 굿판·공연을 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
열림굿·돌탑당산굿·마당판굿 공연...전통문화 계승·지역문화 활성화
[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군은 전통 세시풍속과 농악문화를 계승하는 '2026 술멕이굿'을 8일 진안전통문화전수관에서 개최한다고 7일 밝혔다.
진안군이 주최하고 무형유산 전라좌도진안중평굿보존회가 주관하는 이번 행사는 좌도농악 육성지원사업의 하나로 군민과 진안중평농악을 사랑하는 누구나 참여하는 대동화합의 장으로 마련된다.
술멕이굿은 한 해 농사의 절반을 지난 시기에 농부들이 농악을 즐기며 음식과 술을 나누던 전통 세시풍속이다.
행사에는 봉천놀이마당, 수리마당, 세종얼쑤, 군산애, 월랑패, 승승장구, 호현사물, 어우름, 중앙대학교 두루나눔 등 전국 공연단체와 전수교육생들이 참여한다.
행사는 오전 11시 참가단체 소개를 시작으로 진안중평농악 동호회원들의 열림굿과 잔치음식 나눔, 자유굿판이 이어지며 오후 2시부터는 기고사와 돌탑당산굿, 마당판굿 공연이 펼쳐져 관람객과 함께 흥겨운 한마당을 선보일 예정이다.
이승철 전라좌도진안중평굿보존회장은 "술멕이굿을 통해 군민들이 무더위를 잊고 함께 웃고 소통하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com