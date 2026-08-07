순천시, 장기 폭염 대응 현장 중심 재난안전대책본부 운영

AI 핵심 요약beta
- 순천시가 7일 폭염 장기화에 재난안전대책본부를 가동했다.
- 독거노인 안부 확인과 쉼터 점검으로 취약계층 보호를 강화했다.
- 공사장·농작업장 관리와 가뭄대책반 운영도 병행했다.
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 =전남광주통합특별시 순천시는 폭염 장기화에 대비해 재난안전대책본부를 가동하고 취약계층 보호와 야외작업 안전관리, 농축수산 피해 예방 등 현장 중심 대응을 강화한다고 7일 밝혔다.
시는 폭염 대응 점검회의와 상황판단회의를 열고 온열질환 감시와 무더위쉼터 운영을 비롯해 공사장 및 농작업장 안전관리와 시민 홍보 등 분야별 대응 방안을 마련했다.
이날 순천지역에 폭염 중대경보가 발령되자 9개 부서와 읍면동이 상황근무에 돌입해 분야별 대응체계를 가동했다.
시는 독거노인과 거동불편 장애인, 기저질환자를 대상으로 생활지원사와 읍면동 복지인력을 활용해 매일 전화 또는 방문으로 안부를 확인한다. 경로당과 무더위쉼터의 냉방시설 작동 여부와 개방 상태도 수시로 점검하고 필요 시 운영시간 연장을 검토할 방침이다.
공사장과 야외사업장에는 물·그늘·휴식 제공과 작업시간 조정 여부를 점검한다. 폭염 집중시간대 야외작업 중지 또는 시간 조정도 적극 권고한다.
시는 고령 농업인 보호를 위해 논밭 예찰과 마을방송을 확대하고 축사 냉방·환기·급수시설을 점검한다. 강수량 부족에 따른 농업용수 피해 우려에 대비해 가뭄대책반도 병행 운영할 계획이다.
chadol999@newspim.com