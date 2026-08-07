이재준 수원시장 'K-브랜드 지수' 경기도 지자체장 부문 1위

AI 핵심 요약beta
- 이재준 수원시장이 7일 K-브랜드 지수 경기도 지자체장 1위에 올랐다.
- 아시아브랜드연구소는 7월 경기도 31개 시장 빅데이터 286만건을 분석했다.
- 이 시장은 종합점수 159점으로 박승원·최대호 시장을 제쳤다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 이재준 시장이 아시아브랜드연구소의 빅데이터 기반 평가시스템인 '케이(K)-브랜드 지수' 경기도 지자체장 부문 1위로 선정됐다고 7일 밝혔다.
케이(K)-브랜드 지수는 아시아브랜드연구소가 국내외 연구진과 협력해 개발한 온라인 빅데이터 기반 평가 시스템이다. 검색과 콘텐츠 소비, 긍·부정 활동 등 축적된 디지털 데이터를 분석해 대중의 인식과 반응을 진단한다.
케이(K)-브랜드지수 경기도 지자체장 부문은 지난 7월 한 달간의 경기도 31개 기초자치단체장 온라인 빅데이터 286만 8111건을 분석해 순위를 산정했다. 후보 표본 추출부터 인덱스 선별까지 분야별 자문위원단의 검증을 기반으로 선정한다.
트렌드(Trend)·미디어(Media)·소셜(Social)·긍정(Positive)·부정(Negative)·활성화(TA)·커뮤니티(Community)·인공지능(AI) 인덱스 등의 가중치 배제 기준을 적용해 점수를 산출했다. 그 결과 이재준 수원시장이 종합점수 159점으로 1위, 2위는 박승원 광명시장, 3위는 최대호 안양시장이었다.
ssamdory75@newspim.com