[프로배구] 이재영-다영 쌍둥이 자매, 아제르바이잔 투란VC서 한솥밥

AI 핵심 요약beta
- 이재영·이다영 자매가 7일 아제르바이잔 투란VC에 함께 합류했다.
- 투란VC는 이재영에 이어 이다영과도 계약해 5년 만에 한 팀이 됐다.
- 두 자매는 학교 폭력 논란 뒤 해외 리그를 전전하며 복귀를 이어왔다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 학교 폭력 논란으로 국내 무대를 떠난 이재영, 이다영 쌍둥이 자매가 아제르바이잔에서 다시 뭉쳤다.
아제르바이잔 여자배구 슈퍼리그 투란VC는 7일(한국시간) 이다영과의 계약을 공식 발표했다. 지난 4일 이재영을 영입한 데 이어 이다영까지 품었다. 두 자매는 2021년 그리스 PAOK 테살로키니 시절 이후 5년 만에 한 팀에서 호흡을 맞추게 됐다.
구단은 이다영이 2026-2027시즌 동안 투란VC 소속으로 활약할 예정이라고 밝혔다. 투란VC는 아제르바이잔 1부리그에 속한 구단이다.
두 선수는 V리그 흥국생명에서 뛰던 2021년 중학교 시절 학교 폭력을 행사했다는 폭로가 나오자한국 배구계에서 떠나 해외 리그를 전전했다.
이재영은 2021년 말 그리스 PAOK 테살로키니에 입단했으나 무릎 부상으로 조기 이탈했다. 한때 현역 은퇴를 선언했으나 지난해 7월 일본 SV리그 빅토리아 히메지에 합류하며 복귀했다. 지난 5월 히메지를 떠난 이재영은 아제르바이잔을 새 둥지로 선택했다.
세터 이다영은 더 많은 팀을 거쳤다. 그리스 PAOK를 시작으로 루마니아 CS 라피드 부쿠레슈티, 프랑스 볼레로 르 카네, 그리스 파니오니오스 GSS, 미국 샌디에이고 모조 등을 거치며 저니맨 생활을 이어왔다.
psoq1337@newspim.com