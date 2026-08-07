"의사가 마을로 달려간다"…울산시, 울주 농촌 왕진버스 확대

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 7일 울주군 농촌 왕진버스를 확대했다.
- 올해 사업비 9600만원으로 800명 의료 지원했다.
- 웅촌초 시작으로 진료·교육·상담을 순차 운영했다.
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[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 의료 기반이 부족한 울산시 울주군 농촌지역을 찾아가는 '농촌 왕진버스' 사업이 올해 두 배 규모로 확대된다.
시는 올해 사업비를 9600만 원으로 늘려 울주군 웅촌, 삼남·삼동, 상북, 언양 지역 주민 약 800명을 대상으로 의료 지원을 넓힌다고 7일 밝혔다. 지난해에는 3600만 원을 들여 두동·두서지역 만 60세 이상 주민과 농업인 약 400명을 지원했다.
농촌 왕진버스는 병의원과 약국 접근성이 낮은 농촌지역을 직접 찾아가 진료와 건강교육, 상담 등을 제공하는 사업이다. 지역별 운영기관으로는 웅촌농협, 삼남농협, 상북농협, 언양농협이 참여한다.
첫 운영은 7일 오전 9시 웅촌초등학교 체육관에서 시작했다. 웅촌농협이 사전 모집한 주민 200명이 대상이며 이후 지역별 일정과 장소를 정해 순차 운영할 예정이다.
진료에는 대한중앙의료봉사회 소속 의사와 한의사, 약사, 간호사, 물리치료사 등 전문 의료진과 울주군보건소가 함께 참여한다. 의과와 한의과, 치과 진료를 비롯해 건강상담, 물리치료, 구강검사, 시력 측정 및 검사, 치매 예방교육, 의약품 제공 등을 지원한다.
psj9449@newspim.com