고양도시관리공사, 청소년 보호 위한 마약 근절 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- 고양도시관리공사가 7일 청소년 마약 예방 캠페인에 동참했다
- 청소년 대상 마약 범죄 위험성을 알리고 예방 의식을 높였다
- 의왕도시공사를 지목하며 릴레이 캠페인을 이어가기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양도시관리공사는 제40회 세계 마약퇴치의 날을 맞아 최근 급증하는 청소년 대상 마약 범죄의 위험성을 알리고 마약의 유혹에 빠지지 않도록 돕기 위한 릴레이 캠페인 'NO WEAK CHALLENGE'에 동참했다고 7일 밝혔다.
이번 캠페인은 청소년들이 마약이라는 위험한 유혹에 흔들리지 않도록 예방 의식을 높이고 공공기관과 지역사회가 함께 청소년 보호에 나서자는 취지로 마련됐다.
고양도시관리공사는 파주도시공사의 지목을 받아 참여했으며 다음 참여 기관으로 의왕도시공사를 지목하여 마약 예방 릴레이를 이어갈 예정이다.
강승필 사장은 "우리 청소년들이 순간의 유혹에 약해지지 않고 건강하게 자랄 수 있도록 공공기관으로서 마약 예방 및 청소년 보호 활동에 적극 동참했다"며 "지역사회와 함께 안전한 성장 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 고양도시관리공사는 앞으로도 청소년 보호와 건전한 사회문화 조성을 위한 다양한 공익 캠페인과 사회공헌 활동을 지속적으로 추진할 방침이다.
skyimhan@newspim.com