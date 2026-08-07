영덕 명물 '별파랑 집라인' 11일부터 재개장

AI 핵심 요약beta
- 영덕군이 11일 별파랑 집라인 운영을 재개했다
- 별파랑 집라인은 742m 코스로 영덕 바다를 조망했다
- 군은 안전점검과 운영정비를 마치고 재개장했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영덕의 레저여행 명물인 '별파랑 집라인'이 새 단장을 하고 운영을 재개한다.
영덕군은 대표적인 체험형 관광시설인 '별파랑 집라인'이 안전 점검과 운영체계 정비를 마치고 오는 11일부터 본격 재개장한다고 8일 밝혔다.
'별파랑 집라인'은 영덕 풍력발전단지 별파랑공원 안에 조성된 체험시설이다.
742m 규모 코스를 타는 동안 수려한 영덕 바다와 해안 절경을 한눈에 감상할 수 있어 영덕의 대표적인 레포츠 관광시설로 각광받고 있다.
이용 요금은 성인 기준 왕복 1만5000원, 편도 1만 원이다. 청소년과 어린이는 나이에 따라 차등 적용된다. 20인 이상 단체는 할인요금이 적용되며 국가유공자, 장애인, 다자녀가정, 영덕군민이나 지역 내 숙박시설 이용객 등은 요금의 20%를 할인받을 수 있다.
영덕군은 시설 전반에 대한 점검과 운영 준비를 완료하고, 이용객이 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 운영체계를 정비했다. 또 앞으로 정기적인 시설점검과 안전관리를 통해 쾌적하고 안전한 체험 환경을 제공한다는 방침이다.
조주홍 영덕군수는 " '별파랑 집라인'을 아껴주시고 기다려주신 많은 분의 응원이 있어 안전 점검과 운영체계 정비를 무사히 마칠 수 있었다"며 "스릴 넘치는 체험과 함께 동해의 아름다운 자연을 만끽할 수 있는 별파랑 집라인이 더 많은 분께 좋은 추억을 남겨드릴 수 있도록 안전과 서비스 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com