전남광주특별시, 8월 한달 친환경 농산물 안전성 합동점검

AI 핵심 요약beta
- 전남광주특별시는 7일 친환경 벼 집적화단지 현장점검을 했다.
- 8~9월 병해충 방제기 합성농약 혼입 등 위반 우려를 막으려 했다.
- 공동방제 신고와 입회로 비의도적 오염 예방을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주특별시는 8월에 실시한 친환경 벼 집적화단지 현장 점검을 통해 친환경 농산물의 안전성을 극대화하고 있다고 7일 밝혔다.
특히 8~9월은 병해충 방제가 집중되는 시기다. 합성농약 사용이나 방제 과정에서의 일반자재 혼입 등으로 친환경농산물 인증기준을 위반할 우려가 있는 만큼 전남광주특별시와 시군은 국립농산물품질관리원과 8월 한 달간 친환경 벼 집적화단지를 대상으로 합동 현장점검에 나선다.
공동방제는 '공동방제 사전 신고제'에 따라 방제 수행자가 방제 7일 전까지 방제 예정일, 사용 자재 명칭, 공시번호 등을 기재한 신고서를 시군에 제출해야 한다. 방제 후에는 실제 방제일, 사용 자재와 사용량 등을 기재한 공동방제 확인서를 제출하도록 해 공동방제 전 과정을 체계적으로 관리한다.
단지 대표는 공동방제 현장에 입회해 사용 자재가 유기농업 자재인지, 합성농약 등 금지 물질이 혼합되지 않았는지 확인해야 한다. 공시번호나 주성분 등 제품 표시 사항을 확인할 수 없는 자재나 개봉된 상태로 배송된 자재는 사용하지 않도록 관리한다.
친환경 농가가 농약을 직접 사용하지 않았더라도 인접 관행 농지의 농약 비산이나 방제 기기 세척 불량 등으로 비의도적 오염이 발생할 수 있는 만큼 완충지대 확보, 차단시설과 경계지 알림판 설치, 관행농지 방제 시 단지대표 입회 등 사전 예방조치도 적극 추진한다.
ej7648@newspim.com