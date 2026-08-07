화순군, 고인돌 축제 연계 지역경제 활성화 추진

AI 핵심 요약beta
- 화순군은 7일 10월 가을꽃 축제 연계안을 발표했다.
- 축제장과 전통시장·관광지를 잇는 프로그램을 마련했다.
- 팬사인회·스탬프투어로 지역 소비 확대를 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 화순군은 오는 10월 2026 화순 고인돌 가을꽃 축제를 개최한다며, 이에 따른 지역경제 활성화 방안을 7일 발표했다.
화순군은 이번 축제를 방문객이 지역 상권을 활성화할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했다고 밝혔다. 특히 축제장 인근 화순읍의 중심 상권과 전통시장, 주요 관광지를 연계해 방문객의 동선을 확대하려는 계획이다.
가장 눈에 띄는 점은 인기 트롯 가수의 팬사인회가 축제 공연 후 화순읍에서 개최된다는 것이다. 이를 통해 축제 관람객이 자연스럽게 지역 상권으로 발걸음을 옮길 것으로 기대되고 있다.
축제 기간에는 고인돌전통시장과 파크골프장을 연결한 스탬프투어도 진행된다. 축제장과 관광지에서 미션을 완료한 방문객에게는 파크골프장 무료입장이 제공되며 전통시장 미션을 모두 수행한 이들에게는 각종 기념품과 할인 혜택이 제공될 예정이다.
화순군은 이러한 프로그램을 통해 체류형 관광을 촉진하고 지역 소비가 활성화될 것을 기대하고 있다.
임지락 화순군수는 "축제의 성공을 넘어 지역 상권과 관광이 함께 성장하는 계기가 되도록 다양한 연계 프로그램을 준비하고 있다"라고 말했다.
화순군은 앞으로도 세계문화유산인 화순고인돌유적과 가을꽃, 전통시장 등을 유기적으로 연결해 체류시간을 늘리고 지역 소비를 더욱 확산시켜 나갈 계획이다.
ej7648@newspim.com