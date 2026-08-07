부산교육청, 2026년도 제2회 검정고시 시행…총 2482명 지원

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 11일 검정고시를 시행한다.
- 초·중·고졸 2482명이 지원해 8곳에서 치른다.
- 스마트 안경 등 소지땐 부정행위로 간주한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 초·중·고졸 검정고시 시행을 앞두고 스마트 안경 등 전자·통신기기 소지에 대한 부정행위 관리를 강화한다.
시교육청은 오는 11일 '2026년도 제2회 초·중·고졸 검정고시'를 시행한다고 7일 밝혔다.
이번 시험에는 초졸 152명, 중졸 370명, 고졸 1960명 등 총 2482명이 지원했다. 지난해 같은 시기보다 30명 늘어난 규모다.
고사장은 초졸이 연일중 1곳, 중졸이 동래중 1곳이며 고졸은 다선중·명진중·초읍중·해강중 등 4곳에서 각각 치러진다. 부산오륜학교와 부산교도소에도 별도 고사장이 마련돼 모두 8곳에서 시험이 진행된다.
응시자는 시교육청 누리집에서 자신의 고사장과 응시자 유의사항을 사전에 확인해야 한다.
시험 당일에는 수험표와 신분증, 필기구(초졸은 흑색 볼펜, 중·고졸은 컴퓨터용 흑색 수성사인펜)를 반드시 지참하고 오전 8시 30분까지 지정된 고사장에 입실해야 한다.
시교육청은 최근 스마트 안경 등 디지털 기기를 이용한 부정행위가 사회적 문제로 떠오른 만큼 이번 검정고시에서도 관리 체계를 강화하기로 했다.
시험 중 휴대전화나 스마트 안경 등 전자·통신기기를 소지한 사실만으로도 부정행위로 간주될 수 있다. 앞서 시교육청은 모든 고사장을 방문해 시설과 환경을 최종 점검하고 응시자가 안전한 환경에서 시험을 치를 수 있도록 준비할 계획이다.
합격자는 오는 28일 오전 10시 시교육청 누리집을 통해 발표될 예정이다.
ndh4000@newspim.com