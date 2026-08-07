제천문화관광재단, 신임 이사장 공모...문화·관광 혁신 이끌 적임자 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 제천문화관광재단이 7일 신임 이사장 공개모집을 시작했다.
- 이사장은 재단 대표로 경영과 주요 사업을 총괄한다.
- 지원은 17일 오후 6시까지 이메일로 접수하면 된다.
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[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 제천문화관광재단이 문화예술과 관광 분야를 이끌 신임 이사장 공개 모집에 나선다.
재단 임원추천위원회는 재단 운영의 전문성과 경쟁력을 강화하고 지역 문화예술·관광 활성화를 이끌 적임자를 선임하기 위해 이사장 공개모집을 실시한다고 7일 밝혔다.
신임 이사장은 재단을 대표하며 경영 전반과 주요 사업을 총괄하게 된다. 임기는 오는 9월 1일부터 2027년 3월 31일까지로 전임 이사의 잔여 임기를 수행하며, 이후 경영실적 평가 결과에 따라 1회에 한해 2년 연임할 수 있다.
지원 자격과 제출 서류는 제천문화관광재단 홈페이지에서 확인할 수 있다. 지원자는 관련 서류를 작성해 오는 17일 오후 6시까지 재단 이메일로 제출하면 된다.
재단은 문화예술과 관광 분야에 대한 전문성과 경영 능력을 갖춘 인사를 선발해 지역 문화관광 정책의 실행력을 높이고 지속 가능한 재단 운영 기반을 강화한다는 계획이다.
공모와 관련한 자세한 사항은 제천문화관광재단 홈페이지에서 확인하거나 재단 경영기획팀으로 문의하면 된다.
choys2299@newspim.com