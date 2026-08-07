[LIV] 안병훈·송영한, 뉴욕대회 첫날 나란히 공동 24위

AI 핵심 요약beta
- 안병훈과 송영한이 7일 LIV 뉴욕 1라운드서 공동 24위했다.
- 호아킨 니만이 버디 7개로 7언더파를 치며 단독 선두에 섰다.
- 재정난 LIV는 새 투자처를 확보했으나 최종전은 불투명했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 안병훈과 송영한이 LIV 골프 뉴욕 대회 첫날 나란히 중위권에 그쳤다.
안병훈은 7일(한국시간) 미국 뉴저지주 베드민스터 트럼프 내셔널 골프 클럽 베드민스터(파71)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 3개와 보기 4개를 묶어 1오버파 72타를 쳐 욘 람(스페인) 등과 함께 공동 24위에 이름을 올렸다.
송영한 역시 1오버파 72타로 안병훈과 어깨를 나란히 했다. 그는 첫 홀인 15번홀(파5) 더블 보기와 이어진 보기로 순위가 급락했으나 후반 버디 3개를 솎아내며 타수를 만회했다. 김민규가 3오버파 74타로 공동 36위, 문도엽이 5오버파 76타로 공동 49위에 그쳤다.
단독 선두는 보기 없이 버디만 7개를 낚은 호아킨 니만(칠레)이 차지했다. 7언더파 64타를 몰아치며 리더보드 최상단을 접수했다. 지난 5월 부산 대회 우승에 이어 시즌 2승을 향한 발판을 마련했다. 공동 2위 루커스 허버트(호주), 이언 폴터(잉글랜드·이상 5언더파 66타)와는 2타 차다. 이번 대회는 컷 탈락 없이 57명이 우승 경쟁을 펼친다.
사우디아라비아 국부펀드(PIF)의 지원 철수로 재정난에 휩싸인 LIV 골프는 이번 대회를 포함해 3개 대회만 남겨두고 있다. 최종전 개최 여부가 불투명하다는 보도가 나오는 가운데 LIV 골프 측은 오는 9월 계약을 목표로 새로운 투자처를 확보했다고 발표했다.
psoq1337@newspim.com