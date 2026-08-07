한여름 밤하늘 수놓을 별똥별…증평 좌구산서 페르세우스 유성우 만난다

AI 핵심 요약beta
- 증평군이 13일 좌구산서 페르세우스 유성우 관측행사를 연다.
- 행사는 선착순 500명 대상이며 천체망원경 캠프도 진행한다.
- 오후 8시30분부터 유튜브 생중계도 함께 송출한다.
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[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 한여름 밤하늘을 수놓는 대표적인 천문 현상인 페르세우스 유성우를 가까이에서 관측할 수 있는 행사가 충북 증평에서 열린다. 현장 관측은 물론 유튜브 생중계도 함께 진행돼 전국 어디서나 '우주 쇼'를 즐길 수 있다.
증평군은 오는 13일 오후 8시부터 좌구산 별천지 공원과 좌구산천문대에서 '페르세우스 유성우 공개 관측 행사'를 개최한다고 7일 밝혔다.
페르세우스 유성우는 혜성이 남긴 먼지와 암석 조각이 지구 대기권에 진입하면서 불타오르는 과정에서 만들어지는 천문 현상으로, 매년 여름 가장 많은 관심을 받는 유성우 가운데 하나다.
관측 조건이 좋으면 시간당 100개 안팎의 유성을 볼 수 있어 '여름 밤하늘의 우주 쇼'로 불린다. 올해 유성우의 극대 시각은 13일 낮으로 예보돼 국내에서는 절정 관측이 쉽지 않지만 천문대는 같은 날 밤에도 상당수의 유성이 관측될 것으로 보고 공개 관측 행사를 마련했다.
현장 행사는 선착순 500명을 대상으로 진행되며 참가 신청은 좌구산천문대 네이버 예약을 통해 접수한다. 오후 9시 30분부터는 예약자를 대상으로 천체 망원경을 활용한 가족 천문 캠프도 운영한다.
현장을 찾기 어려운 시민들을 위해 오후 8시 30분부터는 좌구산천문대 공식 유튜브 채널 '좌구산별밤TV'를 통해 유성우와 천문대 관측 영상을 실시간으로 송출할 예정이다. 다만 공개 관측과 천문 캠프, 온라인 생중계는 우천이나 구름 등 기상 여건에 따라 취소될 수 있다.
증평군 휴양랜드사업소 관계자는 "무더운 여름밤 가족이 함께 밤하늘을 바라보며 특별한 추억을 만들 수 있도록 행사를 준비했다"고 말했다.
baek3413@newspim.com